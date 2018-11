Røkke er rikest

Røkke overtar dermed plassen til Salmar-arving Gustav Witzøe (24). Aker-eieren står i skattelistene oppført med en ligningsformue på 20,6 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner i 2016, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen setter den formidable formuesøkningen i sammenheng med fjorårets betydelige vekst i aksjekursen til Aker, hvor Røkke eier 67 prosent, og økningen i oljeprisen, som gir virkninger gjennom Akers eierskap i oljeselskapet Aker BP.

Tredje største skattyter

Skattelistene for fjoråret ble lagt ut på Skatteetatens nettsted onsdag morgen klokka 7. Publiseringen er strengt regulert i en egen forskrift. Du kan søke i registeret på samtlige skattytere; naboen, foreldrene, kona og samboeren, om du vil, men da må du også tåle at de du søker på, blir informert om det. Reglene for bruk og publisering av skattelistene ble innskjerpet i 2011.

Røkke sto uten skattbar inntekt i fjor, men ligger på tredjeplass over de største bidragsyterne til felleskassen med 175 millioner kroner i betalt skatt. Kim Wahl og Trond Mohn ligger på henholdsvis første- og andreplass på listen over de største skattyterne.

Andresen-søstrene høyt oppe

Hovedeier Svein Støle (55) i meglerhuset Pareto er Norges nest rikeste med en formue på 7,24 milliarder kroner, mens døtrene til Ferd-eier Johan Andresen, Katharina Gamlemshaug Andresen og Alexandra Gamlemshaug Andresen, ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass. De står begge oppført med en formue på 6,8 milliarder kroner.

Den bergenske forretningsmannen Trond Mohn runder av topp fem over Norges største formuer i fjor. Han sto oppført i skattelistene med en ligningsformue på drøyt 6,3 milliarder kroner. Han ligger dessuten som nummer to på listen over dem med høyest inntekt i fjor, med 489 millioner kroner og snaut 199 millioner kroner i betalt skatt.

Tidenes lønnsøkning

Kim Wahl fra Bærum var mannen som hadde størst inntekt i fjor, og som sannsynligvis fikk landets største «lønnsøkning». Wahl hadde en skattbar inntekt i 2017 på over 1 milliard kroner, hvilket er hele 953 millioner kroner mer enn i året før, ifølge Dagbladet.

Ifølge Bloomberg har 58-åringen siden 2004 vært styreleder og eier av investeringsselskapet Strømstangen, som blant annet baserer seg på investeringer i børsnoterte aksjer og eiendom. Mannen DN omtaler som «oppkjøpstoppen», betalte samlet 246 millioner kroner i skatt i fjor.

Einar Aas uten inntekt

Etter Wahl og Mohn følger skipsreder Fred. Olsens lillebror og kunstsamler Petter Olsen med 254 millioner kroner i inntekt, konsernsjef og eier i bedriftsrådgiverselskapet Nordpolen Holding, Espen Nordhus (187 millioner kroner) og Autostore-sjef Karl Johan Lier (snaut 186 millioner kroner).

Krafttraderen Einar Aas, som tidligere har vært på inntekts- og skattetoppen, sto helt uten skattbar inntekt i fjor. Formuen hans ble redusert fra 2,1 milliarder kroner i 2016 til 1,6 milliarder kroner i fjor.