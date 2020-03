Allereie under Oste-VM i Bergen i same året blei den nye osten lagt merke til og heidra med bronse. Sidan har det berre gått oppover med alpeosten som ifylgje NRK skal erstatta Jarlsberg frå Tine i Elnesvågen. Ifylgje kanalen er produksjonen no dobla sidan starten og kan koma opp i 300 tonn på eitt år.

I tillegg til at alpeosten er i å finna i butikkhyllene i dei fleste norske daglegvarekjedene, er også amerikanarar i ferd med å få smaken på den nye osten.

(©NPK)