Nortura klarer ikke å levere nok kylling og bacon til Kiwi

Til tross for overproduksjon klarer ikke bondesamvirket å levere nok.

I Kiwi-butikken i Rælingen i Akershus hang det mandag lapper som beklaget mangelen på både kylling og bacon, melder Romerikes Blad (saken er bak betalingsmur).

Kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i Kiwi bekrefter overfor lokalavisen at det er problemer med tilgangen på Prior-produkter.

– Dette gjelder over hele landet og da er det først og fremst kylling fra Prior vi sliter med å få tilgang på, sier Helgesen.

Kyllingmangelen har vart siden nyttår, mens det har vært mangel på bacon siden før jul.

– Over lengre tid har det vært underskudd av bacon fra leverandørene og vi får dessverre ikke tak i nok varer. Spesielt er det de mest populære produktene dette går utover, slik som «Stjernebacon», sier Helgesen.

– Uventet høy etterspørsel

Kommunikasjonsrådgiver Cornelia Koppang Henriksen i Nortura sier til Romerikes Blad at noen butikker har opplevd at de får mindre tilgang på kyllingfilet enn normalt.

– Grunnen til dette er rett og slett at vi har hatt en uventet høy etterspørsel nå i oppstarten av januar. Vi ser at vi ikke har klart å levere helt etter etterspørselen fra markedet, men dette har vi gode rutiner på og produktet vil være tilbake i butikkhyllene allerede mot slutten av uken og inn i neste, sier hun.

Coop har nok

Konkurrenten Coop har derimot ikke hatt problemer med kylling-mangel. Coop har noen Prior-produkter fra Nortura, mens mesteparten kommer fra Den Stolte Hane.

– Av erfaring fra tidligere år så er januar en «sunnhetsmåned» og da går det store mengder kylling. Derfor er vi veldig takknemlige for at vår leverandør har jobbet ekstra de siste helgene for å sørge for at vi har nok produkter, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Romerikes Blad.

Han påpeker at det også kommer til å gå store mengder med frukt og grønt framover.