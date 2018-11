Det melder Norske Skog i en pressemelding.

Niels Petter Wright har 17 års erfaring fra kartongembalasje-leverandøren Elopak, de ti siste årene som konsernsjef.

Norske Skog har vært gjennom en omfattende snuoperasjon etter at morsselskapet gikk konkurs. I mai ble konsernet overtatt av investeringsselskapet Oceanwood, etter en fire måneder lang auksjon. Først i september i år var kjøpet godkjent av alle konkurransemyndigheter i landene selskapet opererer i.

– Etter å ha gjennomført en omfattende finansiell restrukturering, står Norske Skog-konsernet nå frem som en finansielt solid og ledende produsent av publikasjonspapir. Med et slikt solid fundament på plass for den operative virksomheten, har styret i Norske Skog AS ansatt Niels Petter Wright som ny konsernsjef med virkning fra 1. desember 2018, skriver Norske Skog i pressemeldingen.

– Vi er glade for å ønske Wright velkommen. Sammen deler vi ambisjonen om å skape et så konkurransedyktig Norske Skog som mulig i denne krevende bransjen. Vi vil fortsette å utvikle vår kjernevirksomhet og samtidig utforske nye muligheter på strukturert måte, sier styrelder Sven Ombudstvedt.

– Niels Petters har erfaring og resultater som leder i industrivirksomheter der prosess- og produktinnovasjon er sentralt, og der nærhet til kunden og forståelse for kundens behov er helt avgjørende. Dette gjør ham til et glimrende valg for Norske Skog fremover, legger Ombudstvedt til.

Fakta Norske Skog Norske Skogindustrier er et norsk treforedlingskonsern grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling. Nordenfjelske Treforedling ble stiftet på initiativ av skogeierorganisasjonene med formål å bygge en avispapirfabrikk på Skogn i Levanger. Driften startet i 1966 og konsernet etablerte også sitt hovedkontor der. I dag er Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Konsernet har 13 fabrikker i til land over hele verden. Foruten tre fabrikker i Norge ( Skogn, Follum og Halden) er det fabrikker i Frankrike, Tyskland, Nederland, Østerrike, Brasil, Australia, New Zealand og Thailand.

Motivert

Niels Petter Wright sier han er svært motivert og klar for utfordringen.

– Norske Skog har mange dyktige og kompetente medarbeidere, som jobber for å forbedre virksomheten. Fremover blir det viktig å videreføre og styrke den gode dialogen med kundene, å sørge for at vi produserer så effektivt og konkurransedyktig som mulig. Vi vil fortsette arbeidet med både prosess- og produktutvikling samt jobbe konstruktivt med våre leverandører og andre interessenter for å sørge for gode finansielle- og politiske rammebetingelser, sier Niels Petter Wright.

Fakta Salget av Norske Skog Fredag 4. mai ble det kjent at investeringsselskapet Oceanwood kjøper samtlige aksjer i Norske Skog AS. Kjøpssummen er anslått til 235 millioner euro. Kjøpet er et resultat av en fire måneder lang auksjon etter at Norske Skogs morselskap gikk konkurs. Oceanwood samarbeidet på et tidligere stadium i prosessen med Aker, men selskapene ble ikke enige om de kommersielle betingelsene i budgivningen. Over hundre potensielle budgivere skal ha blitt kontaktet i prosessen. Salget ble godkjent av konkurransemyndigheter i alle landene selskapet opererer i 28. september 2018.

Han erstatter Lars P. Sperre som har fungert som Norske Skogs konsernsjef siden mai 2017. Lars P. Sperre vil fortsette å jobbe for Norske Skog og inngå i konsernledelsen med ansvar for Corporate Strategy.

– Styret og eierne av Norske Skog er svært takknemlige overfor Lars for hans innsats som leder av konsernet gjennom en meget komplisert finansiell restrukturering, og vi er glade for at han vil være med oss videre. Lars har vist stort lederskap og har skapt stabilitet for våre operative virksomheter i en meget krevende tid. Når den nye konsernsjefen tiltrer, vil Lars kunne vie hele sin oppmerksomhet på den videre strategiske utviklingen av konsernet, sier Ombudstvedt.

