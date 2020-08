Norgesgruppen får 20 millioner i gebyr etter kjøp av butikklokale

Det var i januar 2018 at Norgesgruppen kjøpte et butikklokale i Sædalssvingene 3 i Bergen. Når et foretak kjøper opp et slikt lokale, skal dette meldes inn til Konkurransetilsynet innen tre dager.

Men tilsynet fikk først vite om kjøpet i april, tre måneder senere.

– Tilsynet ser alvorlig på at opplysningsplikten ikke er overholdt. Plikten til å gi opplysninger om oppkjøp er en viktig del av Konkurransetilsynet sin overvåking av dagligvaremarkedet. Det gjør oss oppmerksomme på oppkjøp, og gjør at vi da kan ha mulighet til å gripe inn viss det er konkurranseskadelig, sier fungerende avdelingsleider ved avdeling for mat, handel og helse, Beate Berrefjord, i en pressemelding.

Fryktet å bli presset ut

Både den gang kjøpet ble gjort og i dag driver Coop handel i lokalet. Coop reagerte sterkt da Norgesgruppen kjøpte opp butikklokalene, og skrev til Konkurransetilsynet at kjeden frykter at kjøpet er en del av en strategisk plan for å presse Coop ut av leieavtalen, for deretter å ta over butikklokalene selv.

Frykten skal ifølge dagligvarekjeden være basert på dårlige erfaringer med Norgesgruppen som utleier andre steder i landet – en virkelighetsbeskrivelse Norgesgruppen sterkt bestred.

– Mistet muligheten til å gripe inn

Kjedene trenger i utgangspunktet kun melde om hvor oppkjøpet gjelder, og når det blir gjennomført.

– At dagligvarekjedene overholder plikten er viktig for at Konkurransetilsynet skal kunne fange opp strukturendringer i dagligvaremarkedet. Når opplysningene kommer så sent som i denne saken har tilsynet mistet muligheten til å gripe inn. Dette kan i verste fall føre til at tilsynet blir hindret i å gripe inn mot konkurranseskadelige oppkjøp, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, sier de nettopp har mottatt vedtaket fra Konkurransetilsynet.

– Vi er tilfredse med at tilsynet legger til grunn at saken ikke har påvirket konkurransen negativt, men vi er uenige i vedtaket og mener at vi ikke har brutt opplysningsplikten. Nå vil vi lese vedtaket nøye, og vurdere om vi skal ta saken videre til Konkurranseklagenemnda, skriver han i en SMS til Nationen.

Norgesgruppen eier butikkjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker, i tillegg til kioskene Mix, Deli de Luca og kafékjeden Kaffebrenneriet.