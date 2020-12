Nestlé Norge trekker tilbake over 8000 pakker med grøt

Over 8500 pakker av produktet er solgt i de fleste dagligvarebutikker over hele landet. Nestlé Norge melder at produktet er trukket tilbake og ikke lenger finnes i butikkene.

Det skriver Matportalen.no tirsdag.

Nestlé Norge ber forbrukerne som har kjøpt produktet om å levere det tilbake der de kjøpte det, for refusjon eller nytt produkt.

– Vi fikk melding om dette funnet på det polske markedet, der dette produktet produserer på en av våre fabrikker i Polen, sier Anders Tharaldsen i Nestlé Norge til Nationen.

Annonse

– Vi fikk bekreftet at en av våre partier til det nordiske markedet kunne være berørt. Det samme gjelder rundt 3000 pakker på det svenske markedet. Barnegrøten er et produkt for barn som allerede har fått påvist at de ikke tåler laktose og/eller gluten, sier Tharaldsen.

Kadmium stammer fra hovedingrediensen rismel. Stoffet finnes naturlig både i jordsmonn og vann, og kan derfor forekomme i blant annet ris.

Tilbaketrekkingen gjøres da analyser viser at denne batchen inneholder for høyt nivå av kadmium i henhold til EU-kravet, som er gjeldende lovgivning også i Norge.

– Det skal ikke forkomme at grenseverdier overskrides. Derfor valgte vi å trekke produktet fra markedet. Jeg vil presisere at dette ikke utgjør noen akutt helsefare. Helsefare knyttet til kadmium kan være tilfelle ved langvarig eksponering. Men vi valgte likevel å kalle alt tilbake, sier Tharaldsen.