Kongekrabbe ved Senja igjen

Det skriv Kyst og Fjord.

Annonse

Fangsten åt elevane til middag, men dei tok såpass mange bilete først at havforskar Jan Sundet ikkje er i tvil om at det faktisk var kongekrabbe, og ikkje trollkrabbe det var snakk om.

Ifølgje Troms Folkeblad vart det også i 2015 fanga kongekrabbe i same området. Kongekrabben er uønskt vest for Nordkapp, og slike funn indikerer at det er fare for spreiing.

– Vi veit at han er i området, men mange er det ikkje. Sånn sett er ikkje dette eit sensasjonelt funn, seier Sundet, som likevel understrekar at det er viktig at Havforskingsinstituttet får melding frå fiskarar og publikum om fangst av kongekrabbe.