Brudd i forhandlingene for bryggeri og mineralvannfabrikker

Det ble torsdags kveld brudd i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN) om tariffavtalen i bryggeri- og mineralvannsindustrien.

– Etter to dagers forhandlinger måtte vi bare konstatere at det har skjedd lite i forhold til de kravene vi har stilt, sier bransjeansvarlig og forhandlingsleder for NNN, Ann Elise Hildebrandt.

Forhandlingene går nå til mekling.

– Ingen bevegelse

Lønnsoppgjøret innen bryggeri og mineralvannfabrikker berører 1150 ansatte, fordelt på 25 bedrifter.

– Det var så å si ingen bevegelse i forhandlingene. Partene sto veldig langt fra hverandre, til tross for iherdige forsøk var det ingen bevegelse å spore. Vi ble enige om at vi trenger hjelp, sier Hildebrandt til Nationen torsdag kveld.

Hildebrandt opplyser at det foreløpig ikke er satt en dato for mekling.

– Vi er enige om at vi skal se om vi kan få til bevegelse før den tid. Dersom meklingen ikke fører til at vi kommer til enighet, blir det streik. Da kan det spøke for juleølen, sier Hildebrandt.

NHO: – Trenger mer tid

Forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og NNN om overenskomst 148 Bryggerier og mineralvannsfabrikker startet onsdag 16. september.

Direktør for arbeidsliv i NHO Mat og Drikke, Nikolai Astrup Westlie, deler Hildebrandts oppfatning av forhandlingene.

– Det er kompliserte spørsmål. Det ble for stor avstand til at vi klarte å løse det i denne omgang, og da så vi oss nødt til å få hjelp, sier Westlie til Nationen torsdag.

– Men det har vært en god dialog og konstruktive samtaler. Men som sagt er avstanden nå for stor. vi trenger mer tid, sier Westlie.