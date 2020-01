Totalt utbetales det 34 millioner til produsenter av rødt kjøtt og 7,5 millioner for egg og fjørfe. Tillegget beregnes blant annet etter hvor mange dyr man har og hvor mange dyr man leverer til slakt per gang.

Det er Nortura som informer om størrelsen på tillegg til sine medlemmer.

Årets sum er den laveste som er utbetalt til bøndene fra Nortura siden man avviklet kvantumstillegget for storfe i 2016. Det ble i 2019 utbetalt 45,5 millioner. I 2017 og 2016 var summen 42 millioner. Da det var kvantumstillegg på storfe var summen langt høyere.

I 2018 ble ull tatt ut av avregninga for småfe.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall i 2019, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang per år, i årsoppgjøret.

Også for egg er årsberegningen basert på faktisk antall levert, justert for a-konto beregning. For fjørfekjøtt beregnes det basert på en øresats per kilo levert.