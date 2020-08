25 oppdrettere på Vestlandet saksøker staten etter å ha blitt pålagt kutt i produksjonen

– Når staten pålegger en storstilt reduksjon av produksjonen og verdiskapningen i området, må vi kunne forvente at grunnlaget for avgjørelsen er solid og etterprøvbart. Forutsigbarhet og vitenskapelig forankring var en forutsetning da trafikklyssystemet ble innført. Vi har imidlertid avdekket store hull i det faglige grunnlaget som vedtaket om reduksjon er basert på, sier havbruksbedriftenes talsperson Even Søfteland i en pressemelding.

Les også: Høyesterett avviste anke fra oppdrettsselskap

Les også: Skarp kniving om fordelinga av havbruksmilliardar

Annonse

Tidligere i år vedtok Nærings- og fiskeridepartementet at produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stad, skulle farges rødt i det nye «trafikklyssystemet». Det innebærer at alle selskap i området må redusere sin matproduksjon med 6 prosent.

Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en epost til NTB at departementet registrerer at selskapene har tatt ut søksmål, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.

(NTB)