YS-forbund til Rema 1000: Ta tilbake vareplasserere

Tall fra analyseselskapet viser at Rema 1000 har mistet så stor markedsandel at man må tilbake til 2014 for å se tilsvarende tall.

– Det er nok flere forklaringer på dette, men jeg noterer meg at også Rema 1000 erkjenner at bestevenn-strategien var dårlig. Jeg tror dessverre også målet om å gjøre seg uavhengig av vareplasserere er uheldig, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia, i en pressemelding.

Vareplasserere, eller varefremmere, gjennomfører blant annet vareplassering i butikkhyllene og produktdemonstrasjoner. De kan enten jobbe for vareleverandørene selv, eller for innleide selskap.

– Noterer oss at bestevenn-strategien er vraket

Hun forteller at Negotia har vært kritisk til en utvikling i dagligvarebransjen som Rema 1000 har stått i bresjen for.

– Vi noterer oss at bestevenn-strategien er vraket og at Rema 1000 har hentet inn igjen noen kjente merkevarer. Jeg tror dessverre fortsatt Rema 1000 bør revurdere andre av de strategiske grepene selskapet har tatt, dersom de skal klare å opprettholde markedsandelen.

Paulsen: – Oppgavene blir ikke borte

Negotia-leder Paulsen understreker at vareplasserernes oppgaver ikke bare forsvinner og at noen fremdeles må gjøre jobben.

– Det er mulig Rema 1000-ledelsen ikke lenger forstår hvilken jobb vareplassererne gjør. Kan hende de tror varene selv går på plass i riktig hylle. Kan hende de forventer at butikkansatte for øvrig nå må løpe dobbelt så fort for å plassere varer mens de samtidig sitter i kassa og betjener kunder, sier Paulsen.

– Dessverre må vi konstatere at hundrevis av vareplasserere nå har mistet jobbene sine. De vil neppe være å finne blant Rema 1000 sine kunder. Min oppfordring til Rema 1000-ledelsen nå, er likevel å revurdere også denne strategien. Målet må jo være fornøyde ansatte som gjør en så god jobb at kundene kommer tilbake.