Yara vil ikke si opp avtalene med selskaper kontrollert av russiske oligarker

Yaras visekonsernsjef Lars Røsæg sier til Dagens Næringsliv at selskapet fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina.

– Vi er sjokkert, og vi har kolleger i Ukraina. På lørdag så ble jo vårt kontor i Ukraina truffet av et missil. Heldigvis er alle våre elleve ansatte der fysisk uskadd, sier han til avisen.

Selv om de fordømmer invasjonen, trenger selskapet fosfat, kalium og nitrogen for å lage fullgjødsel. Dette er de i dag avhengige av de russiske selskapene Phosagro og Uralkali for å skaffe. Førstnevnte kontrolleres av oligarken Andrej Gurjev, mens Uralkali er deleid av Dmitrij Mazepin, som har nære bånd til Vladimir Putin.

– Krevende dilemma

På spørsmål om å bryte båndene med disse selskapene, svarer Røsæg at Yara alltid vil følge lover, regler og sanksjoner. Han understreker at ingen av de aktuelle selskapene i dag er underlagt sanksjoner fra verken EU, Norge eller USA.

– Men når det gjelder spørsmålet utover det om å trekke seg ut, så er jeg inne i det ekstremt krevende dilemmaet som går ut på at Russland utgjør en vesentlig andel av den globale råvaretilgangen for gjødsel, sier han.

– Handler om matsikkerhet

I en kommentar til NTB utdyper Yara at fullgjødselen de produserer, er avgjørende for verdens matsikkerhet, og selskapet sier de vil unngå at flere titalls millioner mennesker kan kastes ut i en sultkatastrofe.

– Gjødsel er en essensiell del av den globale verdikjeden for matforsyning. Uten at vi, og andre gjødselselskaper, har tilgang til nok råvarer, så vil den globale matproduksjonen rammes hardt – med etterfølgende katastrofale konsekvenser for verdens evne til å fø egen befolkning. Spørsmålet om å handle med disse russiske selskapene er derfor i større grad et spørsmål om matvaresikkerhet enn om Yaras bunnlinje, sier Røsæg.

