Avgjørelsen kommer som et resultat av ytterligere EU-sanksjoner implementert 9. mars, opplyser selskapet fredag.

Yara skriver at de vurderer det detaljerte omfanget og virkningen av sanksjonene

I meldingen skriver selskapet at de er bekymret for den globale matsikkerheten og ber om at matforsyningskjedene blir beskyttet og avhengigheten til Russland blir redusert.

(©NTB)