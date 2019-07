Voss-vatn med underskot

Underskotet kom trass i ein omsetningsauke på 4,7 prosent frå 2017 til 2018. Voss of Norway omsette flaskevatn for om lag 550 millionar kroner, og grunnvatnet frå Iveland i Aust-Agder blir no selt i 55 land. To tredelar av volumet går til USA.

Annonse

Selskapet fekk i 2016 det kinesiske konsernet Reignwood Group som største eigar (59 prosent) og har i fjor brukt mykje pengar på omorganisering. Mellom anna er drifta ved fabrikken på Iveland effektivisert og den amerikanske salsorganisasjonen samordna med giganten PepsiCo.

– Vi snakkar om ei rekke tiltak som har kosta mykje, men som vil gi betydelege resultat i framtida. Dette er i all hovudsak eingongskostnader, seier finansdirektør Jan Eystein Sæbø i Voss of Norway til avisa.

Oppstarten av ein ny fabrikk i Kina i juni i fjor har òg gjort sitt til det svake resultatet. Den nye fabrikken skal produsere 700 millionar flasker i året – sju gonger meir enn dei 90 tilsette på Iveland produserer i dag – men berre for den kinesiske marknaden.