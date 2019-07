Virke om dagligvarerapport: Uforståelig at frukt og grønt er utelatt

– Butikkene bugner av norskprodusert frukt og grønt nå. Likevel velger regjeringen å publisere en rapport om utvalg i norske butikker, der nettopp disse varegruppene er holdt bevisst ute av sammenligningen. Det er både overraskende og svært skuffende, sier bransjedirektør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen.

Hun forteller at norsk dagligvarebransje har arbeidet hardt for å øke utvalget av frukt og grønt.

– Dette blant annet som del av sin forpliktelse i samarbeidet med norske myndigheter om nå kostholdsmålene, sier Størksen.

– Særlig derfor er det skuffende at denne varegruppen er utelatt fra sammenligningen.

61 prosent av det svenske vareutvalget

Onsdag mottok Nærings- og fiskeridepartementet en rapport fra forbrukerforskningsinnstituttet SIFO. Rapporten bygger på en undersøkelsen der forskerne undersøkt butikkstruktur, vareutvalg og priser i norske butikker, og sammenlignet med butikker i Sverige og Nederland.

Annonse

– Dette bekrefter at Norge har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer enn våre naboland. Vi er et tynt befolket land med store avstander, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor det er sånn, fortalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding.

Rapporten viser at norske butikker henger langt etter når det gjelder vareutvalget. I norske butikker er utvalget 61 prosent av det svenske, og 66 prosent av det nederlandske. Undersøkelsen inkluderte ikke frukt og grønt.

– Direkte uforståelig

– Regjeringen og SIFO ble advart mot nettopp denne metodebruken. Likevel har de valgt å holde frukt og grønt ute av sammenligningen. Det er direkte uforståelig, sier Størksen.

Hun trekker fram en undersøkelse gjort av Menon Economics som har sammenlignet butikker av tilsvarende størrelse i Norge og Sverige.

– De kom fram til at norske butikker har et vesentlig bedre utvalg av frukt og grønt. Utvalget av ferske varer som fisk og kjøtt er også bedre i Norge. Samtidig har svenske butikker et bedre utvalg av eksempelvis sjokolade.