Virke om butikkdød: – Handelen blir aldri som før

Norske byar og tettstader er tradisjonelt prega av handel på gateplan. Butikkane set farge på omgivnadene og skaper liv i gatene.

Færre butikkar i heile landet Oversikta viser nedgangen i talet på fysiske butikkar i perioden 2008–2017: Akershus: – 0,9 prosent Vest-Agder: – 5,9 prosent Hordaland: – 6,3 prosent Rogaland: – 7,7 prosent Oslo: – 8,6 prosent Sør-Trøndelag: – 9,9 prosent Nordland: – 11,2 prosent Møre og Romsdal: – 12,0 prosent Hedmark: – 12,7 prosent Troms: – 12,8 prosent Buskerud: – 12,9 prosent Telemark: – 13,1 prosent Østfold: – 15,2 prosent Sogn og Fjordane: – 16,3 prosent Nord-Trøndelag: – 16,4 prosent Vestfold: – 16,6 prosent Oppland: – 17,1 prosent Aust-Agder: – 18 prosent Finnmark: – 18,3 prosent Alle fylke har opplevd ein nedgang i talet på fysiske butikkar, men i ulik grad. Stadene med minst butikkdød har ofte positiv nettoinnpendling og/eller positive flyttestraumar. Forklaringa er enkel – folk handlar gjerne der dei bur og der dei jobbar. Lokal næringspolitikk påverkar òg utviklinga. Kjelde: Virke

Men no rammar «butikkdøden» over heile landet – frå Finnmark i nord til Agder i sør. Både store kjeder og einskildståande små butikkar har dei siste åra forsvunne frå gatebiletet. Dei tre verst råka fylka i landet – Oppland, Aust-Agder og Finnmark – har ein nedgang i talet på butikkar på høvesvis 17,1 prosent, 18 prosent og 18,3 prosent.

Tomme, mørke lokale med gråpapir i vindauga skaper ei aud stemning mange stader. Kan utviklinga føra til at trivselen og folkelivet forsvinn frå byar og tettstader?

– Handelen er i kraftig omstilling. Han må konkurrera globalt gjennom den sterkt aukande digitale handelen. Det er hovudtrenden, og den påverkar brutalt. I tillegg bruker folk i dag meir pengar på tenester enn handel, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke, som representerer handels- og tenestenæringa i Noreg.

Varehandelen i Noreg har 370.000 sysselsette, så endringane rører òg arbeidstilhøvet for mange menneske. I 2014 brukte me for første gong meir av vår disponible inntekt på tenester enn varer, ifølgje tal frå Virke, og denne utviklinga held fram.

Marginskvisen

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved fakultet for landskap og samfunn ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet, trekkjer òg inn andre faktorar som gjer at tradisjonell butikkdrift har det tøft.

– Det er veldig lett å samanlikna pris, noko som gir priskonkurranse. Oppå dette kjem det me kallar bransjegliding. Ein treng ikkje lenger å gå i ein spesialbutikk for å få seg ein hudkrem. Store alt-mogleg-kjeder sel slike produkt billegare.

Desse to faktorane, priskonkurranse og bransjegliding, har ført til ein marginskvis for mange butikkar som gjer det lite lønsamt, og i mange tilfelle ulønsamt å driva butikk.

Opplevingar

Kristensen i Virke seier butikkane no må tenkja nytt og forskjellig.

– Kundeforventninga til «opplevingsdelen» av kjøpsaugneblinken aukar.

I det me snakkar med han, er han på ein stor handelskonferanse i New York og har akkurat vore på ein Starbucks.

Byen må kompensera på miljø, at det er hyggjelegare der enn på eit kjøpesenter. Erling Dokk Holm

– Der har dei eit eige kaffibrenneri i lokalet, som gir ein eigen atmosfære. Slike løysingar vil me heilt sikkert sjå meir av i tida framover. Nike satsar meir på konseptbutikkar, der sjølve varevolumet er kraftig redusert. Handelen blir flytta over på nettet, medan det som tradisjonelt sett har vore butikkar, blir å sjå meir som utstillingsrom.

Han påpeikar at denne utviklinga krev meir av dei tilsette. Kundane ventar at dei skal vera spesialistar, ikkje berre nokon som kan slå inn på kassa.

Kreativt bysentrum

Med konkurranse frå kjøpesenter og netthandel må byen bruka det som er verdifullt med han, meiner Dokk Holm.

– Byen må kompensera på miljø, at det er hyggjelegare der enn på eit kjøpesenter. Eit bysentrum er den kreative krafta, det er her dei nye ideane blir prøvde ut. Kjøpesenteret kjem gjerne etter og kopierer det som fungerer. I tillegg kan eit byrom vera eit slags utandørs kjøpesenter, med eit gjennomtenkt utval av butikkar, serverings- og skjenkjestader. Her har eigedomsutviklarane svært mykje å seia.

Dokk Holm trekkjer fram Fredrikstad.

– Dei bestemde seg for å få bilar bort frå gater og torg. I tillegg innførte dei gratis byferje. Dei har ein eigen sentrumskoordinator som gir betre samarbeid mellom butikkane, seier han.

Sentrumskoordinatoren heiter Line Jeppesen og er tilsett i Fredrikstad Næringsforeining.

– Det første torget vart endra i 2014, og så vart arbeidet meir formalisert året etter. Nøkkelen for å utvikla sentrum er eit godt samarbeid mellom kommune og gardseigarar, seier Jeppesen.

Dei fekk flytta bilane frå gata og inn i eit parkeringshus i nærleiken.

– Før hadde bilane den beste utsikta. Når det vart færre av dei i gatene, vart det mykje hyggjelegare å handla der.

Vinnarar og taparar i norsk handel Vinnarar Vinnarane har ofte eitt eller fleire av desse kjenneteikna: Dreg nytte av bransjegliding Kombinerer varer og tenester Har kontroll på eiga verdikjede og fører eigne merkevarer Dreg nytte av trendar knytt til turisme, mote og oppussing Taparar Taparane er ofte utsette for ein eller fleire av desse faktorane: Bransjegliding frå vinnarbransjane Digitalisering Sterk konkurranse frå netthandel (utanlandsk og innanlandsk) Konkurranse frå fysisk handel i utlandet Kjelde: Virke

Ho seier det òg er viktig å få fylt opp eit tomt lokale viss ein butikk har gått inn, men at dette er ansvaret til gardseigar og ikkje er noko næringsforeininga legg seg opp i direkte.

– No jobbar me med å leggja til rette for at endå fleire kan bruka sentrum. Trenden er at folk vil ha opplevingar, dei vil ha noko attåt. I tillegg ser me for oss ei fortetting fordi fleire vil bu i sentrum.

Det målretta arbeidet for å skapa eit levande og hyggjeleg sentrum har ifølgje Jeppesen gitt gode resultat. Målingar viser at veksten av folk som passerer det mest fotgjengar-trafikkerte punktet i byen, har vore på meir enn 60 prosent sidan 2015.

– For å få ein attraktiv by må me sørgja for at han er tilgjengeleg, ved å gjera om torga frå parkeringsplassar til byrom for alle, seier Jeppesen.

Tettstader slit

Kristensen i Virke fortel at mindre stader slit med den same utviklinga som byane. Bakaren og slaktaren er borte frå hovudgata, og kven skal inn i staden?

– Her må ein vera medviten på å skapa gode nærmiljø. Ein må samla ting, slik at det ikkje blir fem tomme vindauge på rad.

Dokk Holm er på same spor.

– Bustadbygging i sentrum er viktig, særleg på dei mindre stadene. Ein må samtidig gi folk ei lokal tilknyting. Det gjer ein mellom anna ved å aktivera førsteetasjane, slik at folk handlar der. Derfor er det viktig å passa på at førsteetasjane i sentrum er regulerte for omgjengeleg verksemd.

Kristensen trur gatene i åra som kjem, vil forandra seg.

– Eg trur ikkje me kan seia at handelen kjem tilbake slik me kjende han. Han tar ei heilt ny form.