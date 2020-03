Virke: Korona kan få fatale konsekvenser for distriktsturismen

En ny medlemsundersøkelse fra arbeidsgiverorganisasjonen viser at 95 prosent av reiselivsbedrifter opplever pengemangel, og at det står aller verst til med selskapene som tilbyr pakkereiser.

I en pressemelding skriver de at koronakrisen har ført til at pakkereisearrangører har mistet alle sine inntekter over natta.

− Om ikke staten kommer med en målrettet redningspakke er operatørene som sender turister over hele Norge utsatt, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Vil ha statlig korona-kompensasjon

Aller verst skal situasjonen være for reisearrangørene. Nationen snakket blant annet med daglig leder i Arctic Guide Service tidligere denne uka, og Kjellbjørg Mathiesen fortalte at de permitterte alle ansatte på mandag.

– Vi har veldig mange guider. Vi jobber med å skaffe oss en oversikt over akkurat hvor mange det vil gjelde. Vi har i alle fall måttet stoppe alle som ville kome inn til oss i sommer, sa Mathiesen.

På grunn av vanskelighetene som selskapet til Mathiesen har havnet i, etterlyser Virke nå en statlig kompensasjonsordning for refusjoner som skyldes avbestilte reiser som er koronarelatert.

Slutten på distriktsturisme

− Korona kan bety slutten på at turister kan komme til Norge og få skreddersydde opplevelser over hele landet. Regjeringen må komme med en målrettet krisepakke nå. Uten disse aktørene vil turister i Norge få et langt smalere tilbud inne skreddersydde opplevelser over hele landet. Vi frykter det vil drepe store deler av reiselivsnæringen i norske distrikt, sier Kristensen.

− Om de norske pakkereiseaktørene går konkurs, vil ikke leverandørene deres få pengene sine. Det er, for eksempel, hotellene, de som leverer transport og opplevelser. Det er dermed i hele næringens interesse at reisearrangørene overlever. De har en viktig rolle i gjenoppbyggingen av norsk reiseliv etter krisen vi nå står i, sier Virke-sjefen.