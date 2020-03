Vil lage kraftfôr av sagflis

Det var i slutten av februar at administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, lanserte nyheten på et fagseminar.

Det var Norges Skogeierforbund som meldte om nyheten først.

Kan erstatte import

– Nå har vi kommet dit at prosessen er patentert. Vi har kjørt et testanlegg for produksjon i Elverum gjennom to-tre år – med lovende resultater. Produktet er akseptert som ingrediens i kraftfôr for drøvtyggere. Det betyr at vi i praksis nå er i gang med et forprosjekt hvor vi gjør de siste beregningene og studiene før vi kan gå i gang med å bygge et produksjonsanlegg i industriell skala, forteller Nordtun til skog.no.

Sagflisa skal hentes fra Kirkenær i Solør. For å få brukt ingrediensen, koker de flis under høytrykk. Det utløser en eksplosjon, og sukkerstoffene (skogsmelassen) skilles ut fra flisa. Skogsmelassen blir deretter brukt som innsatsfaktor i kraftfôrproduksjonen. Dette kan erstatte importert melasse fra blant annet soya.

Usikkert når fabrikken er klar

Fabrikken som er planlagt som produksjonssted, vil få en kapasitet på mellom 40- og 50.000 tørrtonn råvareinntak. Anlegget er planlagt i tilknytning til Bergene Holm sitt sagbruk på Kirkenær. Fiskå Mølle, som også vil være med som eier av fabrikken, vil foredle skogsmelassen til kraftfôr for drøvtyggere.

Men når en sånn fabrikk kan være på fote, er fortsatt usikkert, ifølge Gudmund Nordtun.

– Det som gjenstår er å få landet en konklusjon fra forprosjektet. Det bør være mulig å få på plass i løpet av sommer eller tidlig høst i år, sier han.