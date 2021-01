Vil hindre misbruk av innkjøpspriser blant dagligvarekjedene

– Vi får nå flertall for at Konkurransetilsynet skal instrueres til å sikre at forskjellene i innkjøpsbetingelsene er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Vi tydeliggjør at både leverandørene og dagligvarekjedene har et betydelig ansvar for å følge opp dette, sier Frps næringspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen til E24.

Han før støtte av Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland.

– Vi tror det er av stor betydning for forsterket konkurranse at vi nå endelig får flertall for å sikre en tydelig ramme som skal hindre dominerende aktører å misbruke sin dominerende posisjon på en negativ måte, sier han til nettavisa.

Har fått kritikk av Bondelaget

Torsdag behandler næringskomiteen stortingsmeldingen Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene. Innstillingen fra komiteen var ennå ikke offentliggjort torsdag formiddag.

Ifølge Morten Ørsal Johansen har Frp også fått flertall for et grep mot vertikal integrasjon. Enkelt forklart betyr vertikal integrasjon at dagligvarekjedene har grossist- og distribusjonsfunksjonene integrert. Dette er tidligere kritisert av blant andre Norges Bondelag.

Frps forslag går på at det må være et regnskapsmessig skille på selskaper som eier flere selskaper i verdikjeden.

– Det vil gi mer åpenhet, noe mange aktører har etterlyst. Vi sikrer også at Konkurransetilsynet nå skal følge nøyere med på vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen, sier Johansen.

Frykt og usikkerhet

Onsdag skrev Nationen at flertallet i næringskomiteen i utkastet av innstillingen kom med krass kritikk av kulturen i verdikjeden:

«Verdikjeden er preget av lukkede forhold. Disse medlemmer har også erfart en bransje der det er vanskelig å få folk til å snakke om forholdene i verdikjeden og der det er mye frykt og usikkerhet mellom aktørene», skrev Ap, Frp, Sp og SV.

Ap, Sp og SV kritiserte også at for mye makt er samlet på hendene til tre kjeder innenfor verdikjeden for mat.

«Denne makten er økende», skrev de.

Konkurransetilsynet har tidligere slått fast at Norgesgruppen har fått fordelaktige innkjøpspriser sammenlignet med de to andre store konkurrentene i dagligvaremarkedet, Coop og Rema.

«Oppsummert viser kartleggingen at Norgesgruppens innkjøpsbetingelser også i 2018 og 2019 er bedre enn Rema og Coop sine betingelser, og at forskjellene er betydelige for enkelte leverandører», skrev tilsynet i fjor høst.

Varsel om milliardbot

Det var i 2018 Konkurransetilsynet gjennomførte razzia hos Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen etter mistanke om ulovlig prissamarbeid.

I ettertid har kartleggingen til tilsynsmyndigheten gått på å finne ut om enkelte leverandører selger varer til vesentlig høyere pris til enkelte dagligvarekjeder enn andre.

Rett før jul i fjor ble det også gitt varsel om en gigantisk bot på til sammen 21 milliarder kroner til de tre store dagligvareaktørene.

Konkurransetilsynet mener kjedene gjennom bruk av prisjegere har brukt informasjon fra dem til å koordinere dagligvareprisene, og at det igjen har gitt forbrukerne høyere priser.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen koordinering, og har derfor varslet at vi vurderer å ilegge overtredelsesgebyr, sa konkurransedirektør Lars Sørgard.

Aps Terje Aasland bekreftet overfor Nationen at varselet om milliardgebyret ville få innvirkning på partiets videre arbeid med Dagligvaremeldinga. Det samme gjorde næringskomiteens leder, Geir Pollestad (Sp).

– Rema 1000, Coop og Norgesgruppen har i for stor grad lyktes med å få til en historie om at konkurransen er knallhard og at de har det vondt og vanskelig, sa Pollestad.