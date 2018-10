Elvestuen vil erstatte torv med andre produkt

Miljødirektoratet har tidlegare funne ut at det for private forbrukarar finst tilstrekkeleg tilbod av erstatningsprodukt for torv, men jamn kvalitet over tid og lokal tilgang må forbetrast.

Derfor skal forslaget innrettast mot at utfasing av bruken av torv til private skjer så raskt som mogleg, og med sikte på full utfasing innan 2025.

– Uttak av torv gir utslepp av klimagassar og gjer at plante- og dyreliv forsvinn. Derfor er det viktig at vi erstattar torv med andre produkt og at vi får fastslått at det er heilt utfasa innan 2025, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dette skal no Miljødirektoratet lage ein plan for. Planen har som mål å få fram erstatningsprodukt gjennom forsking og innovasjon, og som ikkje påverkar klima, naturmangfald og andre miljøverdiar negativt.

Den skal lagast i samarbeid med torv-, gartneri- og avfallsnæringane, og vil også leggje opp til ei betre merkeordning av produkta.

I perioden 1990–2015 var det gjennomsnittlege årlege uttaket av torv rundt 220.000 m³. Dei siste fem åra er det tatt ut rundt 330.000 m³ årleg. Gjennomsnittleg årleg utslepp av klimagassar frå uttak og bruk av torv i perioden 1990–2015 var rundt 63.000 tonn CO2-ekvivalentar.

