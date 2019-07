Vi spiser mindre is enn i fjor, men kos kjøper vi oss uansett

For samtidig med det reduserte salget av iskrem har sjokoladesalget økt betraktelig, ifølge Norgesgruppen.

Det har stort sett vært kaldt og dårlig vær i store deler av landet denne sommeren. Det gjør at issalget ikke går så godt som det kunne ha gjort. Norgesgruppen mellom om at salget har gått ned med nesten 6 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

– Det er de siste ukers mangel på sol som må få skylden for det sviktende salget, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Kulda får skylda

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at også de opplever en nedgang i issalget. Så langt i år har det gått ned 8 prosent satt opp mot i fjor, mens i juni har de hatt en nedgang på 4 prosent fra i fjor.

– Ganske som forventa med tanke på det enorme salget i fjor, egentlig trodde jeg at nedgangen skulle vært større i og med at varmen har uteblitt i år. Nå er vi på et ganske normalt salg med andre ord, normal norsk sommer, sier han.

Økonomidirektør Geir Inge Hansen i Diplom-Is er enig i at været er hovedgrunnen til at issalget går dårligere enn i fjor.

– Det er bare å se ut vinduet, det været gjør ikke at vi får så lyst på is. I fjor var det jo en ekstrem sommer og lysten på is var også større, sier han.

Håper på varmere tider

Det at vi kun er i første uka i juli, gjør at Hansen har trua på at sommeren kan bli bedre.

– Det er grått og trist nå, men vi ser en bedring i været fra neste uke, vi må ha trua, sier han.

For iskremprodusentene er sommermånedene avgjørende for årsresultatet. Det er mai, juni og juli som er de tre månedene i året hvor issalget går best.

– Derfor må vi i iskrembransjen ha et femårsperspektiv. Vi kan ikke ta en sesong av gangen. Det vil få økonomiske konsekvenser. Det skjenner alle iskremprodusenter på, for det er et tøft marked sida vi må tåle en dårlig sesong eller to, sier Hansen.

Vekst for sjokolade

I fjor var det som sagt annerledes med den ekstreme varmen. Det første også til levrandørsvikt forteller Kristiansen.

– I fjor var flere leverandører utsolgt for noe av varene som dempet volumene i fjor, dette har ikke vært noen utfordring i år, sier han.

Det å forsøke å få økt salget av is utenfor sesongen er noe Diplom-Is jobber med, men det er ikke til å komme fra at sommermånedene er høysesong for is og hygge

– Vi nordmenn er veldig opptatt av is, vi spiser mye is og jeg tror vi forbinder det med noe sommerlig og hygge. Det er nok mange som på sin første feriedag kjøper seg en is, sier han.

Det å kose seg er nordmenn flinke til. For selv om issalget går dårlig, forteller Søyland i Norgesgruppen at sjokoladesalget har økt betraktelig. Totalt i år har det vært en volumvekst på 7 prosent, og de siste åtte ukene har salget vokst med 20 prosent sammenliga med i fjor.

– Nordmenn kan det å kose seg, uansett vær, sier hun.