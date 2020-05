Vi et meir ost og produksjonen går opp

– Som konsern kjem nok Tine ikkje til å greie å ta inn att alt det vi taper, men for oss her på Byrkjelo er det positivt, seier meierisjef Thorkild Heieren til Firda Tidend.

Han fortel at dei aldri har produsert så mykje brun- og kvitost som no. Det er det fleire årsaker til.

Annonse

– Stengde grenser betyr mindre import av utanlandsk ost. I tillegg er det slutt på svenskehandelen. Dermed har forbruket av norsk ost auka. Folk er meir heime og et meir heime. På jobben er kantinene stengde, og folk smør sine eigne nistepakkar, fortel Heieren. Sjølv om Tine har mista leveransar til hotell og bedriftskantiner, har det likevel vore ein stor auke i ostesalet.

I april produserte meieriet på Byrkjelo 30 prosent meir enn dei hadde budsjettert med, og for kvitost om lag 40 prosent meir. Det har medført behov for vikarar og for å køyre nattskift for å handtere marknaden.

(©NPK)