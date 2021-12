Vi et meir fryste grønsaker

– Rundt 80 prosent av dei fryste grønsakene som vert selde som eigne merkevarer (EMV) i våre butikkar er norsk råvare, seier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, i ei pressemelding frå Noregs bygdekvinnelag.

Søyland erfarer at kundane er opptatt av å velje norsk når det er mogleg. Denne trenden har auka over tid, men det er ikkje alltid lett å vite om grønsakene er norske.

– Det er et potensial for å få dette endå tydelegare fram på pakningar og liknande, seier Søyland.

I mange tilfelle kjem det ikkje fram av emballasjen kvar produktet kjem frå, men det kan vere teikn til betring på dette området.

På nyåret vil det bli fleire Nyt-Norge merke på fryste grønsaker i matbutikkane. Ifølgje Søyland vert det jobba med å gjere det tydeleg at grønsakene er norskproduserte i utforming og tekst på emballasjen. At det no vert satsa på merking, er resultatet av eit samarbeid Norgesgruppen har hatt med grønsakbønder og Gartnerhallen.

– Om du vil ete kortreist mat og støtte lokale produsentar kan frosne grønsaker vere eit betre alternativ i delar av året når grønsakene er importerte, seier Sidsel Fiskaa Hagen, forskar på frukt og grønsaker hos Nofima.

Ho har forska på kvalitet og næringsinnhald i frosne, norske grønsaker i prosjektet «Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønsaker» (Norfryg). Forskinga viser at innhaldet av vitamin C og andre næringsstoff er likt mellom fryste og ferske grønsaker om dei blir kokte på same måte.

