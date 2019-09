Verdsarvområde på Vestlandet og i Canada skal samarbeida

– Det er verkeleg ei stor, historisk hending at desse unike verdsarvområda no formelt styrkjer samarbeidet med føremål om å ta vare på og utvikla dei framifrå fjordlandskapa på kloden, seier leiar Arne Sandnes for Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap i ei pressemelding.

Samarbeidsavtalen mellom dei to verdsarvområda er eit resultat av ein prosess som har gått over mange år. Den første kontakten kom i stand i 2010 etter eit oppmoding frå verdsarvsenteret til Unesco i Paris.

Sidan har representantar frå Clacier Bay vore på vitjing til det norske verdsarvområdet rundt Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, og ein norsk delegasjon frå Vestnorsk fjordlandskap har vore på gjenvisitt til den canadiske nasjonalparken og verdsarvområdet Clacier Bay.

For den norske delegasjonen var besøket sterkt motiverande for arbeidet til Verdsarvrådet mot norske styresmakter og Sjøfartsdirektoratet for ei betre forvalting av verdsarvfjordane, heiter det.

I tillegg til eit mål om å styra cruisetrafikken i ei meir miljø- og berekraftig retning, er det eit mål for samarbeidsavtalen å styrkja forvaltninga av verdsarvfjordane gjennom utveksling av kunnskap og røynsler knytt til mellom anna formidling, involvering av barn og unge og lokal samfunnsutvikling.

Vestnorsk fjordlandskap blei innskrive på verdsarvlista til Unesco for kultur- og naturstader i 2005. Verdsarvområdet omfattar områda i og rundt Nærøyfjorden og Geirangerfjorden.