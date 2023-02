Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) må redegjøre for tiltak for å få ned prisene i dagligvarehandelen, krever Venstres Alfred Bjørlo i en interpellasjon for Stortinget torsdag.

Han framholder at det regjeringen beviselig gjør – arbeidet med å gjennomgå tiltakene i prisutjevningsordningen for melk og mulighetene for at de blir fjernet – trolig vil bidra til å drive matprisene ytterligere opp. Regjeringen handler i strid med anbefalinger fra både Konkurransetilsynet og Landbruksdirektoratet, hvis den gjør alvor av forslagene om å avvikle tiltakene, mener han.

Onsdag skrudde dagligvarekjedene opp sine priser med begrunnelse i høyere priser inn fra blant annet leverandører og distributører. Det er usikkert hvor mye prisene reelt sett øker, men anslagene i forkant av prisjusteringen tydet på at matprisene kan komme til å stige så mye som 10 prosent.

Tiltakene har virket

– Jeg forventer at næringsministeren slår fast at vi ikke skal ødelegge den sunne konkurransen vi har fått på meierivarer, og at nå må forbrukernes interesser gå foran Senterpartiets ønske om å beskytte matvaregiganten Tine mot konkurranse, skriver Bjørlo i en epost til NTB.

Landbruksdirektoratet har funnet at de konkurransefremmende tiltakene for melk har fungert etter hensikten etter at de ble innført i 2007, framgår det av rapporten som er utarbeidet på bestilling fra Landbruksdepartementet.

Direktoratet konkluderer med at avvikling av de tre tiltakene kan medføre at Tines konkurrenter kan få mindre evne til å satse og investere i meierimarkedet. Kostnadene ved å avvikle vil dessuten være så store at omstillinger synes mer sannsynlig.

– Vil svekke konkurransen

– Uten andre tiltak er det sannsynlig at konkurransen i det norske markedet vil svekkes. Det er fare for mindre produktmangfold basert på norsk melk og mindre investeringer fra Tines konkurrenter, heter det i rapporten.

Meieriprodukter alene utgjør 15 prosent av handlekurven til folk flest. Hvis tiltakene avvikles, vil prisene øke ytterligere, mener Bjørlo, som skriver at Landbruksdepartementet arbeider med «å ødelegge konkurransen i meierisektoren».

– Det vil gå ut over utfordrerne i meieribransjen – som blant annet Synnøve Finden, Q-meieriene, Rørosmeieriet – og gi norske forbrukere dyrere mat og dårligere utvalg. Det er stikk motsatt av hva folk flest trenger nå, skriver han.