Veidekke skal bygge nytt Q-meieri

Dagens anlegg på Jæren er på 3.500 m2 og skal nå utvides. Nybygget skal romme kontorer, produksjonslokaler og kjølelager og vil få en grunnflate på 5.800 m2. Regionsdirektør i Veidekke bygg, Are Westbye er glad for at de har fått denne kontrakta.

– En slik kontrakt betyr veldig mye for oss. Det er en stor og viktig jobb for oss i Rogaland å bygge Q-meieriene. Det betyr sysselsetting for våre betongarbeidere og det er vi veldig glad for, sier Westbye til Nationen.

Bygger ut for å styrke seg i meierimarkedet

Administrerende direktør i Q-meieriene Bent Myrdahl forteller at det er nødvendig å bygge ut.

– Vi har vokst helt ut av det bygget vi har, produksjonenen vår er for stor, og hvis vi skal ha fortsatt vekst må vi bygge ut, sier han.

– Så har vi lyst til å satse på innovasjon og være en sterkere utfordrer på meierimarkedet. Det er flere som etterspør flere produkter fra oss, så da må vi bygge ut, sier Q-sjefen.

Starter arbeidet etter sommeren

Regionsdirektøren i Veidekke regner med at de starter å arbeide rett etter sommeren.

– Vi er svært fornøyd med at Q-Meieriene AS har valgt Veidekke og takker for tilliten. Vi har lang erfaring i å gjennomføre denne typen prosjekter, og ser fram til å oppføre et flott og fremtidsrettet industribygg i tett samarbeid med Q-Meieriene, sier Westbye.

– Det blir flott å samarbeide med Veidekke om å bygge ut Q-Meieriet på Jæren, sier Myrdahl.

Bygget er planlagt åpna 31. desember 2020.