– Prøveordninga skal gjennomførast i åtte kommunar sør i Hedmark. Totalvekt på 74 tonn inneber køyretøy med ni akslar, fire på trekkvogna og fem på tilhengaren, fortel sjefingeniør Bernt Iversen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Maksvekta for tømmervogntog i Noreg i dag er 60 tonn. Oppstart ligg an til å skje i slutten av 2020.

Bakgrunnen for prøveordninga er at skilnaden mellom Noreg og nabolanda ikkje skal bli for stor, noko både næringa og Stortinget har vore opptekne av.