Vedum: Regjeringen tar omkamp om momskutt

Et enstemmig Storting sluttet sist mandag opp om at merverdiavgiften, eller momsen, for utsatte bransjer og bedrifter skulle kuttes fra 12 til 8 prosent, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

Men i proposisjonen Finansdepartementet la fram fredag, hadde ikke momskuttet lenger tilbakevirkende kraft:

«Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020,» heter det.

Det får Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.

– Å gi drosjesjåfører eller reiselivsbedrifter litt ekstra økonomisk støtte er et veldig konkret og målrettet grep, sier han til NTB.

Vedum avviser regjeringens frykt for at tiltaket skal bli vurdert som ulovlig statsstøtte av EU.

– Når det kommer til stykket, vil aldri EU kjøre sak mot enkeltpersoner og sende denne drosjesjåføren ut i konkurs, sier han.

Finansdepartementet skriver i proposisjonen at «hvis det viser seg å være rom for å redusere den lave merverdiavgiftssatsen med tilbakevirkende kraft på en praktikabel måte, vil departementet foreslå dette og komme tilbake til Stortinget.»

Vedum varsler kamp for å få enigheten fra mandag opprettholdt i forhandlingene Stortinget nå går inn i fram mot behandlingen av krisetiltakene på lørdag.