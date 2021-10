I starten av august mottok Mattilsynet en bekymringsmelding fra en forbruker som hevdet å ha funnet en glassbit i en pose med soyasaus.

«Hei jeg skulle lage nudler i dag av merke Luxus fra Europris. Da jeg skulle ha i oljen oppdaget jeg en glassbit i posen. Jeg skulle ha tre poser og alle inneholdt glassbiter», sto det i bekymringsmeldingen.

Vedkommende sendte også inn en video til Mattilsynet. I videoen banker vedkommende en saks mot den blanke klumpen.

Luxus er Europris sitt eget merke, og den norske billigkjeden har på sin side en helt annen forklaring på hva biten i soyasausen var for noe.

– En misforståelse

– Dette er en misforståelse, sier kvalitetssjef i Europris, René Raab Lien.

Lien har jobbet i Europris i 18 år. Det er ikke første gang han har observert slike klumper i soyasaus.

– Jeg forstår godt at dette kan se ut som glass. Dette er også noe vi fant i pakninger med soyasau for en del år tilbake. Når soyasausen blir litt konsentrert, utkrystalliserer det seg saltkorn. Denne klumpen er altså en saltkrystall. Slike saltkrystaller er å finne i en rekke porsjonspakninger med soyasaus, sier Lien.

Ifølge Lien mottok de aldri pakningen til kunden som skrev bekymringsmeldingen.

– Vi hentet produktet i butikken og filmet at vi puttet saltkrystallene i vann slik at den gikk i oppløsningen. Dette ble igjen sendt til Mattilsynet. Saken er nå lukket, sier Lien.

Mattilsynet fikk bekreftet av leverandøren at dette var saltkrystaller.

– Virksomheten gikk ut i butikk og fant også der flere poser som så ut som det inneholdt glass, og det ble bekreftet at det var saltkrystaller. Saltkrystallene løser seg opp i varmt vann, sier Eva Cathrine Langø, seksjonssjef for mat i Østfold og Follo.

– Vil være tilfeller av slike funn

Lien oppfordrer forbrukere som finner saltkrystaller i produktet til å ta dem ut og legge dem i kokende vann dersom de ønsker å teste dette selv.

– Kok eller løs det opp i vann som er kokende. Da vil den løse seg opp. Eller bruk sausen slik den er, saltkrystallen vil løse seg i vannet som brukes. Vi har ikke gjort noen tiltak som følge av dette funnet. Det vil være tilfeller av slike funn fra tid til annen, sier Lien.

Ifølge Europris sine nettsider er produktet nå på vei ut av sortimentet.

Lien avviser at det har noe med funnet å gjøre.

– Alle næringsmidler vi importerer blir rutinemessig kontrollert ved vårt laboratorium ved mottak. En av tingene vi ser etter på nudler en nettopp denne saltkrystallen, siden vi opplevde dette én gang tidligere for mange år siden. At disse nudlene er på vei ut av sortimentet har ikke noe med dette å gjøre, i dette tilfellet er det snakk om et produsentbytte, sier Lien.