En ansatt ved Sykehuset i Vestfold reagerte kraftig på beskrivelsen av Bakehusets produkt «Vaniljedrøm». Det går frem i en e-post Nationen har fått innsyn i.

Den ansatte ved sykehuset beskriver det hele som «gedigen feilinformasjon», og henviser til produktbeskrivelsen som er oppgitt på Bakehusets nettsider.

«I den innledende beskrivelsen av produktet står det at sukkerbunn er bakt uten gluten. Man må helt ned i ingredienslisten for kakebunn for å se at dette ikke stemmer!!! Dvs. enten feilinformerer dere i den innledende teksten eller så er også ingredienslisten feil», skriver vedkommende ved sykehuset i en e-post til selskapet Bakehuset.

E-posten ble også sendt til kopi til Mattilsynet «fordi jeg anser dette som helsefarlig feilinformasjon iht. Matinformasjonsforskriften», skriver vedkommende i e-posten.

Oppdaget feilen før servering

Saken bunner i selve kakebunnen i produktet «Vaniljedrøm med mandelbunn».

I e-posten er det vedlagt et bilde av leverandørens beskrivelse av kaken.

«Kaken er bakt med deilig mandelbunn, hvor det er lagt et godt lag med vaniljekrem under en sukkerbunn bakt uten gluten», sto det i beskrivelsen.

I ingredienslisten går det imidlertid frem at kakebunnen består av «hvetemel, sukker, egg, hvetestivelse, vann, hvetegluten (...)».

Kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset i Vestfold, Line Jacobsen, bekrefter at e-posten ble sendt fra en av sykehusets ansatte. Hun forteller at dette ikke fikk noen konsekvenser med tanke på allergiske reaksjoner.

– Nei, det ble oppdaget før servering, sier Jacobsen.

Lover bedre kvalitetssikring av kaketekster

Produsenten bak kaken er Norgesgruppens egeneide selskap, Bakehuset. De omsatte i 2020 for 1,7 milliarder kroner og omtaler seg selv Norges største bakehus.

Bakehuset beklager feilinformasjonen og lover å skjerpe «kvalitetssikring av kaketekster».

«Vi er meget takknemlig for at dere oppdaget denne feilen i beskrivelsen av produktet Vaniljedrøm», skriver en av selskapets salgsledere i et svar på henvendelsen.

De lover å fjerne «bakt uten gluten» fra kaketekstene umiddelbart.

«Her har det vært dessverre en copy paste svikt i systemet hos oss. Vi beklager selvsagt overfor kunde, og vil skjerpe rutiner for kvalitetssikring av kaketekster på nettsiden våre», skriv salgslederen videre.

– Beklager på det sterkeste

Ifølge Bakehuset bakes produktet også i en variant uten gluten. Tekstene som beskrev de to kakevariantene var altså identiske.

– Som beskrevet til kunde har det vært en copy paste svikt i systemet vårt, og det beklager vi på det sterkeste. Dette skulle selvfølgelig ikke skjedd. Feilen ble utbedret samme dag som vi fikk beskjed. Det er viktig å legge til at produktenes ingredienslister ikke har inneholdt feil, sier Janna Ringnes Nordgård, kommunikasjonskoordinator i Bakehuset, til Nationen.

– For å sikre at sortimentet vårt på både kaker og brød ligger inne med riktige tekster har vi iverksatt ekstra runder på kvalitetssikring, slik at det ikke skal oppstå lignende tilfeller i fremtiden, sier Nordgård.