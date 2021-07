Utsetter byggestart av Gudbrandsdalen Slakteri

Gudbrandsdal Slakteri AS, som står bak det nye slakteriet, vil nå se hvor i byggingen de kan kutte på utgiftene.

– Vi har bedt om pris på et totalprosjekt. Prisen er for høy, per nå, sier Terje Jonny Sveen, styreleder i Gudbrandsdal Slakteri AS til Gudbrandsdølen Dagningen.

Han vil ikke opplyste til avisa hvor mye avgiftene må ned med. Det skal blant være høye priser på materiell som har påvirket budsjettet. Som Nationen har skrevet tidligere har prisene på trelast, armeringsjern, isopor, stålprodukt og andre byggevarer økt kraftig det siste året.

Hovedårsaken til den kraftige prisøkningen er rett og slett at det er høyere etterspørsel etter byggevarer enn det markedet klarer å levere.

Utsatt til våren

Byggingen av slakteriet skulle startet til høsten, men er nå utsatt til våren 2022.

Den totale prislappen for å bygge og få i drift et nytt slakteri er skissert til rundt 300 millioner kroner, hvorav halvparten av summen er selve industribygget.

Flere kommuner i området har bevilget penger til det nye slakterier. Fire kommuner ga totalt 38 millioner kroner.

Jæder og Fatland inn i prosjektet

Ordfører i Sel, Eldri Siem, sier til GD hun har forståelse for hvorfor slakteristyret utsetter byggestarten, og er ikke bekymret for at hele etableringen er i fare.

I februar ble det klart at Jæder og Fatland går inn med til sammen rundt 60 millioner kroner i driftsselskapet Gudbrandsdal Slakteri AS.

Planene om et nytt slakteri i området ble tatt etter at Nortura valgte å legge ned sin slakterivirksomhet i området.