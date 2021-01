Utenlandsk arbeider smittet ved Nortura-fabrikk – over 20 i karantene

Den Nortura-ansatte mannen hadde 16 nærkontakter, samtlige kolleger av ham, skriver Trønder-Avisa.

– Mannen hadde negativ test ved innreise til Norge, men ble satt i innreisekarantene. Han møtte opp på jobb ved Nortura før karantenetiden var over, bekrefter Sunniva Rognerud, kommuneoverlege i Steinkjer overfor avisa.

En annen bosatt på samme adresse som den koronasmittede mannen, er også smittet og skal ha vært i nærkontakt med 7–8 personer, flere av dem Nortura-ansatte.

Kommuneoverlegen forteller de vurderer at det har vært utilfredsstillende boforhold.

Steinkjer kommune har ikke avgjort om de vil anmelde Nortura for brudd på smittevernreglene.

– Det har skjedd en misforståelse som har gjort at en ansatt har startet på jobb to dager for tidlig, jobbet én dag for så å bli syk, forteller fabrikkdirektør Svein Erik Carlson ved Nortura i Steinkjer til Trønder-Avisa.

Overfor avisa forklarer fabrikkdirektøren av den smittede mannen testet seg ved utreise i Polen og innreise i Norge. Begge disse testene hadde ifølge ham negativt resultat.

Carlson forteller at koronasmitte og ansatte i karantene ikke går utover produksjonen.

Ukens smittetilfeller er de første ved fabrikken i Steinkjer. Om lag 60 av 200 ansatte kan ifølge Carlson defineres som utenlandske arbeidere.