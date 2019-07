Flere kjøper alkoholfritt øl – aldri har det blitt solgt mer

– Alkoholfritt har blitt trendy. Det er det ingen tvil om, sier Nikolay Bruusgaard. Han er kommunikasjonssjef i Ringnes og melder om rekordsalg av alkoholfri øl.

Han forteller at drikkevarebransjen i Norge i fjor solgte ti millioner liter alkoholfri øl, hvor Ringnes står for en markedsandel på om lag 50 prosent.

– Folk har fått øynene opp for alkoholfri øl og sider. Det er mange i Norge som er glad i øl, og nå får man alle øltyper som man kan kjøpe med alkohol også uten alkohol. Det har blitt et godt alternativ å drikke til lunsjen eller i parken, sier Bruusgaard.

Øker salget

Hansa Borg, som blant annet har varemerket Clausthaler, melder også om økt salg. Hittil i år har salget økt med seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er mange grunner til at flere velger alkoholfritt. Folk blir mer og mer opptatt av sunnhet og helse, og ser på alkoholfritt øl som et godt alternativ. Det inneholder langt færre kalorier enn vanlig øl. I tillegg inneholder produktene lite sukker og naturlige ingredienser. Alkoholfritt øl fungerer også godt som restitusjonsdrikk etter trening, sier Stine Kildedal-Johannessen, kommunikasjonsansvarlig i Hansa Borg.

Dagligvarekjeden Meny har også merket seg økt salg av ølet uten alkohol. I 2018 økte salget med 11 prosent.

– Bredere utvalg og mer hylleplass i butikk er noe av årsaken, men trolig også et økende fokus på sunnhet og helse, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.

Sunnere valg

Bruusgaard i Ringnes peker blant annet tiltaket om at flere butikker nå har egne kjøleskap i butikken med alkoholfri øl, som noe som gjør at det er enklere for folk å velge alkoholfritt. Han forteller at det også er en alkoholfri trend i utlandet.

– Det er ikke lenger slik at man kun drikker alkoholfri fordi man ikke kan drikke alkohol. Nå drikker man alkoholfritt fordi man har lyst til å drikke øl. Jeg tror også folk har fått med seg at alkoholfritt er sunnere enn mange andre alkoholfrie drikkevarer. Det er langt færre kalorier enn i brus for eksempel, sier Bruusgaard.

Kildedal-Johannesen forteller at Hansa Borg også har satset de siste årene på flere varianter og varesortiment.

– Flere og flere opplever at alkoholfritt øl er godt alternativ både til hverdags og fest, og vi ser positivt på at flere velger den alkoholfrie varianten som tørsteslukker når de cruiser rundt i båt i sommervarmen.

Ambisiøse mål

Ringnes har satt seg ambisiøse mål, og har håp om at større andel av ølsalget i årene framover skal være uten alkohol.

– Vi har som mål at innen 2025 skal 10 prosent av ølet Ringnes selger være alkoholfritt eller lettøl, i dag utgjør det 6,1 prosent. Så det er en betydelig økning. Det er et ambisiøst mål, men ved hjelp av den driven vi opplever der ut nå, så tror jeg det skal være mulig, sier Bruusgaard.

Men det er fortsatt en utfordring som kan gjøre det vanskelig å synliggjøre de alkoholfrie produktene, ifølge Bruusgaard.

– En krevende utfordring er at vi ikke kan markedsføre alkoholfri øl som bærer navn til et alkoholmerke, sier han.

Det vil si at de ikke får reklamert for de alkoholfrie variantene av for eksempel Kronenbourg Blanc eller Carlsberg.