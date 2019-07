Trollpikken blir nasjonal maskot for prostatasaken

3. november blir det en seremoni som markerer at den nasjonale Blå Sløyfe-aksjonen er i gang, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det er Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen (PROFO) som står bak.

– Trollpikken ble oppdaget potent. Vandaler gjorde den impotent. Dyktige «kirurger» fikk den potent igjen. Det er sykdomsbildet for mange av oss som rammes av prostatakreft, sier lokallagsleder Egil Egge i PROFO Stavanger og Omegn.

Under seremonien skal både mannskor og korps delta. Stavangerkunstneren Marthe Tjemsland Myrtvedt skal lage den blå sløyfa som skal henge rundt skaftet i hele november.

Egge håper på tidenes største folkevandring til fjellformasjonen. Det var han selv som foreslo Trollpikken som maskot.

Annonse

– Jeg lanserte ideen om Trollpikken i vårt nasjonale hovedstyre. Der tente de i hundre, sier han.

Han understreker at det viktigste med stuntet er at flere menn skal bli minnet om at de må sjekke seg for prostatakreft.

– I tillegg er det viktig med forskning og at alle som blir rammet får den beste behandlingen som er å oppdrive, sier han.

Lørdag 24. juni oppdaget et turfølge at landemerket hadde knekt av. En mann ble siktet for å ha hogget ned steinformasjonen, men saken ble senere henlagt på grunn av bevisets stilling.

Trollpikken ble gjenreist i all sin prakt den 7. juli. 225.000 kroner ble samlet inn i en aksjon for å finansiere reparasjonen.