Trekker tilbake «ytrefilet av får» – inneholder helt annet kjøtt

Totalt 319 kilo av Nordfjord Kjøtts «Marinert Ytrefilet av Får» trekkes tilbake, da pakken ikke inneholder fårekjøtt, men svinekjøtt. Pakken inneholder også soya, som kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte.

Det er ikke opplyst på pakningen at det er soya i produktet.

Grill Perfekt-serien

Pakkene hører inn under Rema 1000s grillserie Grill Perfekt, og er solgt i hele Norge.

Produktet er nå trukket fra markedet. Det gjeldende partiet har utløpsdato 6. juli.

«Nordfjord Kjøtt A/S ber forbrukerne som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere det inn til din nærmeste Rema 1000 butikk», skriver Matportalen, Mattilsynets informasjonssider om mat.

Gir allergi

Personer som ikke har allergi for soya kan trygt spise produktet, men må være klar over at det er svinekjøtt og ikke fårekjøtt.

Dersom personer med soyaallergi spiser soya, kan dette føre til for eksempel diaré, magesmerter, forverring av eksem, pusteproblemer og allergisk sjokk, skriver Norges Astma- og Allergiforbund på sine nettsider.