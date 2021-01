Trekker tilbake vingløgg på grunn av fare for sprekk i flasken

180 flasker av Blossa Sparkling Citrus & Spices – Musserende vingløgg har blitt solgt på Vinmonopolet.

Det opplyser nettstedet Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.

3. desember ble varene fjernet fra Vinmonopolets hyller.

«Har du en slik flaske kan du levere den tilbake til Vinmonopolet. Årsaken til at denne varen blir tilbaketrukket er at det er funnet sprekker i fem flasker solgt i Finland», skriver nettstedet som er et samarbeid mellom blant annet Mattilsynet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.

Annonse

Daglig leder i Altia Norway Services AS, Aaron Thomas Natvig, forteller at det ikke er påvist brudd på noen av flaskene som er solgt i Norge.

– Dette er et veldig lite produkt i Norge. I Sverige er det riktignok et veldig stort produkt. Av 250.000 flasker var det 6 flasker som hadde brudd. Det har vært en veldig liten andel av returer. Men siden det kan være en helsefare, valgte vi å trekke det tilbake. I dette tilfellet var vi ekstra forsiktige. Vi har fulgt vår standard på interne kontrollrutiner, sier Natvig til Nationen.

Les også: Torill og Frode tek vare på nokre av dei evakuerte dyra

Ifølge Natvig var det 500 flasker ute på det norske markedet.

– Vi stoppet salg av alle flaskene. Flaskene har blitt sendt til sjekk, og det er ikke noe ettergjæring eller feil på integriteten til flasken, sier Natvig.