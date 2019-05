Trekker tilbake ulovlig genmodifisert godteri og sjokolade fra USA

Av godteri og sjokolade som trekkes tilbake er det merkene «Reese’s», «Jolly Rancher», «Nerds», «Gobstoppers», «Runts», «HotTamales», Warheads» og «Lucky Charms» fra USA som er merket med innhold av genmodifiserte ingredienser.

Det melder Matportalen.no torsdag. Nettstedet er et samarbeid mellom blant annet Mattilsynet, Helsedirektoratet, Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.

Ifølge nettstedet trekker importøren tilbake produktene etter at Mattilsynet fant produktene ved tilsyn i Dropsen AS’ butikk i Stavanger og nedla omsetningsforbud.

Det er i dag ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge.

Produktene skal være innført fra EU og solgt i Dropsens egne butikker som er lokalisert i Oslo, Sandvika, Strømmen og Stavanger.

Gjorde flere funn

Tidligere torsdag ble det også kjent at selskapet Scott Candy AS trekker tilbake sjokolade og godteri av merkene «Reese’s», «Hershey’s» og «Nerds» fra USA. Tilbaketrekkingen skjer etter at Mattilsynet fant et utvalg produkter i en av butikkene der produktene var i salg og nedla omsetningsforbud.

Også i dette tilfellet er årsaken at produktene inneholder ulovlige genmodifiserte ingredienser.

Ifølge Matportalen er produktene innført fra EU, og skal ha vært distribuert til 19 butikker. Produktene er nå fjernet fra butikkene, og importøren skal ha etablert rutiner for å sikre at de ikke importerer ulovlige genmodifiserte produkter til Norge, melder Matportalen.