Trekker tilbake rundstykker og brød

Mattilsynet kalte nylig tilbake sesamfrø med opprinnelse fra India og produkter med sesamfrø. Blant annet bakeoff-produkter som inneholder sesamfrø med påvist etylenoksid må destrueres. Produktene kan ikke brukes til mat, fôr eller gjødsel.

– Mattilsynet har varslet alle i første ledd av mottakere. Produktene som er omfattet, blir tilbakekalt fra markedet og destruert. Vi jobber nå sammen med virksomhetene for å spore produkter gjennom produksjonskjedene, og få oversikt over hvilke varer som kan være hjemme hos forbruker og derfor må kalles tilbake. Slike tilbakekallinger vil komme fortløpende, sier Vigdis Jenderå, seniorinspektør ved Mattilsynet avdeling Østfold og Follo til Nationen.

Før helgen kalte Coop tilbake knekkebrød med sesamfrø. Nå trekker Unil, en datterselskap av Norgesgruppen, tilbake både brød og rundstykker.

Brød og rundstykker

Dette trekkes tilbake:

JACOBS UTVALGTE RUNDSTYKKER M/GULROT

Holdbarhetsdato: 30.07.21 og 31.07.21

JACOBS UTVALGTE RUNDSTYKKER M/HAVRE

Holdbarhetsdato: 03.08.21, 04.08.21 og 07.08.21

ELDORADO KORNBRØD LETTSTEKT 750G

Holdbarhetsdato: 19.11.2020, 25.11.2020, 13.01.2021 og 20.02.2021

"Alle berørte produkter er allerede fjernet fra butikk. Forbruker som har produktene kan levere dem tilbake i butikk og få igjen pengene eller nytt produkt", skriver Unil i en pressemelding.

Kreftfremkallende

Ifølge Mattilsynet er Etylenoksid kreftfremkallende og kan selv ved lave doser forårsake kreft. Både produkter og råvare skal destrueres på en slik måte at det ikke går tilbake i mat- eller fôrkjeden.

"Alle virksomheter som har mottatt og omsatt sesamfrø/produkter som inneholder sesamfrø og bakeoff-produkter fra de aktuelle partiene, er ansvarlige for å kalle tilbake varene fra markedet. De skal også informere forbrukerne om tilbakekallingen og hvilke produkter det gjelder", skriver Mattilsynet på sine nettsider.

De tilbaketrukne varene skal destrueres ved forbrenning.

"Det er viktig at bedrifter som har avtaler om å levere kasserte produkter til dyrefôr er klar over at disse produktene skal destrueres."

Sesamfrøene har ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid.