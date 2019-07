Trekker tilbake Cola uten sukker-flasker - inneholder Cola med sukker

Det er Coca-Cola selv som oppdaget at et parti med glassflasker 0,33 liter Coca-Cola uten sukker inneholdt Cola med sukker, skriver Matportalen.no

Brusen skal ha vært solgt i dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner, samt på hoteller og restauranter, og er solgt etter 15. juni.

"De fleste av glassflaskene er allerede stoppet for salg, men selskapet er kjent med at et begrenset antall flasker er solgt gjennom butikker og utsalgssteder," skriver Coca-Cola i en pressemelding

Annonse

Brettet brusen kom i og korken på toppen av flaskene er merket riktig med Coca-Cola med sukker.

"Dette er en risiko for de med diabetes," står det på Matportalen.

Har du en Coca-Cola uten sukker-flaske med rød kort og best før-dato satt til 06.12.2020 skal du kontakte forbrukertelefonen til brusprodusenten på 67 92 40 50.