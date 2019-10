Tørke og streik preger resultatet til Felleskjøpet Agri

Nationen oppdaterer denne saken.

Konsernets omsetning hittil i år ender på 12 milliarder kroner. Det er en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Felleskjøpet Agri i en børsmelding.

Konsernets driftsresultat hittil i år ender på 338,7 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 65,9 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen i driftsresultat skyldes i hovedsak effekter relatert til tørkesommeren 2018.

Resultat før skatt

– Tørken i 2018 har satt mange spor etter seg, og jeg vil igjen berømme alle som bidro til den viktige jobben med å minske effektene av den for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. I Felleskjøpet merker vi fortsatt effektene, og det preger resultatene i 2019. For en tid tilbake igangsatte vi et forbedringsprogram i konsernet for å møte utfordrende markeder og tøffere konkurranse. Vi er svært tilfredse med at dette allerede nå gir positive effekter og motvirker noen av de negative effektene på resultatene, sier konsernsjef John Arne Ulvan i en pressemelding.

Tørke og streik

Tredje kvartal er sesongmessig et av de svakere kvartalene i Felleskjøpet, og gir i 2019 et negativt driftsresultat på 32,5 millioner kroner. Fjorårets tørke og streiken i september påvirker konsernets driftsresultat negativt. I tillegg ble resultat før skatt i kvartalet negativt påvirket av en svekket norsk krone og et noe lavere resultatbidrag fra Moelven enn i samme periode i fjor.

Fjorårets resultat var positivt påvirket av to transaksjoner gjort i samarbeidmed Landkreditt, hvorav den ene aksjeposten ble solgt i tredje kvartal.

Konsernets forbedringsprogram, Bondeløftet fase 2, bidrar nå positivt inn i konsernregnskapet.

Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner, men driften er i perioden påvirket av 2018-tørken. I år har det vært en god kornhøst. Dette vil påvirke resultatene fremover positivt, men i dette kvartalet har det ført til økte håndteringskostnader og påvirker derfor resultatet negativt.

Høy aktivitet

Maskindivisjonen driftes godt og spesielt på ettermarked er det høy aktivitet i verksteder over hele Norge. Streiken har påvirket driften i store deler av morselskapet i perioden.

Cernova, konsernets mel- og bakerivirksomhet, fortsetter å levere gode resultater i et krevende marked. Sammenlignet med fjoråret har resultatbidraget fra denne virksomheten økt hittil i 2019. Også konsernets retailvirksomhet fortsetter fremgangen. De nordiske investeringene både i Cernova og i retail-virksomheten har hatt en positiv utvikling hittil i år.

Ved utgangen av september 2019 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 36,0 prosent, en nedgang fra 36,6 prosent på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld var på samme tidspunkt 3,8 milliarder kroner.

Fakta Felleskjøpet Agri Samvirke eid av 44 000 bønder. Har en omsetning på 15,5 milliarder og 3 641 ansatte. Viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Eier Granngården i Sverige som også har 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Virksomheten omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Markedsregulator for kornsektoren i Norge. Kilde: Felleskjøpet Agri

Konsernets driftsinntekter var i 2018 på 16.019 millioner kroner, en økning fra 15.544 millioner kroner i 2017.

Driftsresultat konsern i 2018 ble på 387,6 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte på 411,4 millioner kroner.