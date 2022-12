Denne artikkelen er skrevet av Wenche Aale Hægermark, som er kommunikasjonsleder for Mat ved Nofima.

Røroskjøtt produserer varer av både økologisk og konvensjonelt kjøtt. Sortimentet er bredt innenfor kategoriene pålegg, spekemat og ferske kjøttvarer.

– Felles for alle varene våre er at det er rene produkter med høy kvalitet. Her oppe går dyra på beite side om side med reinen. Alt kjøtt er fra Rørostraktene. Det er slaktet på Rørosslakteri, og det er kort vei fra innkjøring til slakt. Vi har hele historien bak alle produktene, gården der dyra kommer fra, alderen på dyra, hvor de har beitet og hva de har spist, forteller Sten Thure Solli.

Solli er driftsansvarlig i Røroskjøtt. Han har vært ansatt og eier i rundt 20 år. Omtrent like lenge har Tom Johannessen bidratt med sin kompetanse til bedriften. Når de skal utvikle og prøveprodusere nye produkter, er Johannessen gjerne til stede.

Det siste produktet han var med å skape var tørket oksekjøtt av Biff Jerky-typen, innen det var det Coppa, altså tørket og speket svinenakke.

– Når vi får spørsmål fra en leverandør om vi kan lage noe sånt eller sånt, tar jeg gjerne en telefon til Tom for å høre hvordan dette kan gjøres best mulig. I tillegg er Tom et orakel når det gjelder å vite hva som må gjøres for å få jevn og god kvalitet på alle typer av kjøttprodukter. Nå sist hjalp han oss med morrpølsa vår, sier Solli.

Fakta om Økologiprogrammet Fakta om Økologiprogrammet Nofimas Økologiprogram kan gi matfaglig støtte til bedrifter som er i gang eller skal starte med økologisk produksjon eller foredling. Støtten kan være i form av: Produkt-/prosessutvikling: Produsenter og bedrifter kan få støtte til utvikling med faglig bistand og veiledning med inntil kr 115 000 innen: Optimalisering/utvikling av prosesser og resepter med mulighet for prøveproduksjon Bistand til oppskalering i egen bedrift Analyser og testing av ferdig produkt (f.eks. kjemisk innhold, næringsinnhold, smak, hygiene) Utprøving av emballasje Besøksordning: Bedrifter og produsenter får tilbud om gratis besøk og oppfølging i egen bedrift eller besøk i Nofimas lokaler av relevante fagpersoner tilsvarende to dagsverk. Fagkurs/Kompetanseoppbygging: Nofima setter opp fagkurs som er av interesse for økologiske produsenter samt bidrar til nettverksbygging. Økologiprogrammet er finansiert av Landbruksdirektoratet.

Coppa på Britannia

Solli drivkraft er å utvikle nye produkter med gode, spennende smaker. Gjerne sammen med Johannessen, eller med Øyvind Tiller, sous sjef og ansvarlig for frokostserveringen i Palmehaven på Britannia Hotel. Røroskjøtt leverer mesteparten av kjøttvarene som serveres på det erverdige hotellet.

Sammen har Øyvind Tiller og Solli videreutviklet en egen Coppa Britannia-variant. De har begge en sterk pasjon for å utvikle nye typer spekemat. Spekemat som fremhever modningen fremfor saltsmaken. Salami med sjøtang er et annet produkt de har utviklet sammen.

– Øyvind er virkelig dedikert på smak og utseende. Det skal være topp kvalitet. Han er både krevende og konstruktiv, og kravene gjør at vi hever oss. Vi blir en bedre kjøttprodusent, påpeker Solli.

Han får støtte av Mikael Forselius, hotelldirektøren på Britannia.

– Tillit og felles produktutvikling gjør begge parter bedre. Det styrker samarbeidet og relasjonene, sier Forselius.

Han har vært med siden planleggingen med å gjenåpne hotellet startet i 2017. Nå er han snart på vei videre til utvikling av nye restaurant- og hotellkonsept.

Samarbeidet mellom Røroskjøtt og Mikael Forselius går langt tilbake. Fra han kom til Røros Hotell rundt 1995.

– Jeg kom fra Sverige, der lokalmat var etablert. I Norge var det ikke tema den gang. Det gikk ikke an å få kjøpt lokalmat, alt gikk til stordrift. Nå er Norge veldig langt fremme, også i europeisk sammenheng – og langt forbi Sverige, sier Forselius.

Den manglende tilgangen på lokalmat ble starten på samarbeidet med Røroskjøtt (den gang Os kjøttindustri). De var de første som kunne tilby lokalprodusert kjøtt – og kjøttet holdt kvaliteten Forselius ønsket. Høy kvalitet er det viktigste kriteriet når produsenter skal velges, etterfulgt av lokal forankring og deretter økologisk.

Produktene fra Røroskjøtt leverer på alle disse tre kriteriene, og de er hovedlevandør på kjøtt til Britannia. Hotellet kjøper fra hele spektret av produkter, og kjøtt fra Røroskjøtt serveres på alle hotellets seks spisesteder.

Langsiktig, tett og godt samarbeid

– Vi samarbeider godt. Jeg ser våre viktige leverandører mer som samarbeidspartnere. Røroskjøtt vet hva vi vil ha – hvilken kvalitet og hvilke produkter vi ønsker oss. Det tette og konstruktive samarbeidet med flere av kjøkkensjefene er en viktig del av vår gode relasjon, sier Forselius.

I hotell- og restaurantbransjen er Røroskjøtt en kvalitetsmerkevare, og økologisk er et fortrinn. Omtrent halvparten av omsetningen kommer fra dette leddet, resten fra dagligvare. Det meste selges i Trøndelagsregionen. Her er Røroskjøtt en etablert merkevare.

– Når vi arbeider så tett med våre kunder kan vi skreddersy produkter som de ønsker, men vi kan også forklare begrensningene som finnes i enkelte prosesser slik at vi kan innfri deres forventninger på en riktig måte. Det å ta med kunden inn i bedriften vår slik at de får sett våre muligheter, eller begrensninger om du vil, er jo en viktig del av dette samarbeidet, forteller Solli.

Han legger vekt på at det er viktig at kunden får den rette kvaliteten, som de til enhver tid forventer:

– For å kunne innfri på dette er den tette dialogen svært viktig. Vi får virkelig noe å strekke oss etter, og det gjør oss bedre på flere fronter. Vi vet hva de krever. I dette arbeidet bruker vi Tom og Nofima flittig. Nofima en viktig samarbeidspartner. Det er alltid trygt å ha en ekspert vi kan kontakte, som kan bekrefte at vi tenker riktig eller justerer oss i riktig retning. Det gjør oss sikre på at vi oppnår stabil og god kvalitet på varene våre.

Det økologiske kretsløpet

Omtanken for naturen og dyrene er en del av fundamentet for både Røroskjøtt og Britannia Hotell. Det handler om en matproduksjon som respekterer både dyr og natur, og jobber i tråd med kretsløpene i naturen.

Britannia har sågår egen gård, Braattan. Der dyrkes eplene til hotellets eplejuice og sider - og grønnsaker, urter og spiselige blomster. Alt brukes i hotellets spisesteder. Mesteparten av næringen til gårdens planter blir i sin tur laget av kompost fra hotellets avfall. Et kretsløp i praksis.