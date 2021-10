Prisen i tredje kvartal i år er den nominelt høyeste tømmerprisen i et kvartal noen gang, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Også mengden tømmer økte. I alt solgte skogeierne 2,7 millioner kubikkmeter tømmer i tredje kvartal, en økning på 17 prosent.

Sagtømmer sto for hele økning i volum, noe som forklares med en ekstraordinær økning i trelastpriser i 2021. Økningen i kubikkmeter er størst for gran, og der fikk skogeierne utbetalt 607 kroner per kubikkmeter.

