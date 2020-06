To nye direktører i Nortura

Siw Dejligbjerg Steen er ansatt i Nortura og går inn i rollen som konserndirektør for området hvitt kjøtt og egg. Dejligbjerg Steen kommer fra arbeid i Orkla Foods, hvor hun har vært direktør for Idun Ingredienser.

Hun har også tidligere hatt en rolle i Tine, hvor hun har vært daglig leder i datterselskapet Sunniva Drikker AS.

Dejligbjerg Steen får ansvaret for hvitt kjøtt og egg, mens Karolina Grønås Henriksen, som ble ansatt tidligere i år, har ansvar for rødt kjøtt i Nortura.

– Jeg er glad for å ha fått på plass en solid og god leder for forretningsområdet. Sammen med organisasjonen, bonden og kundene skal hun utvikle våre posisjoner innenfor hvitt kjøtt og egg. Hun styrker samtidig konsernledelsen og forretningsområdet med solid merkevarekunnskap, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura i en pressemelding.

Prior

Dejligbjerg Steen får ansvaret for Norturas selskap Prior, som leverer produkter av fjørfe og egg.

– Nortura har en stor rolle i norsk matproduksjon og i å utnytte våre ressurser så bærekraftig som mulig. Det er spennende å få være en del av dette, og å jobbe videre med å styrke Prior som en av Norges viktigste merkevarer ytterligere. Å skape konkurransekraft i hele verdikjeden er en forutsetning for å lykkes, og jeg ser fram til å ta fatt på denne oppgaven sammen med flotte kolleger i Nortura. Selskapet er på en endringsreise, den gleder jeg meg både til å påvirke og være en del av, sier Siw Dejligbjerg Steen.

Tar over etter Flø Skagen

Kjell S. Rakkenes kommer fra stillingen som direktør for nærings- og handelspolitikk i Nortura. Nå går han inn i rollen som direktør for strategi, rammevilkår og kommunikasjon.

Rakkenes har tidligere arbeidet med informasjon og kommunikasjonsarbeid i Posten/Bring som informasjonsdirektør. Han tar over ansvaret for kommunikasjon Nortura, etter Ellen Flø Skagen som gir seg i selskapet 1. juli.

– Jeg er glad for å få på plass en resultatorientert leder med bred erfaring både i og utenfor Nortura. Hans kunnskap på områdene han skal lede blir viktig i konsernets videre kommersielle utvikling, Norturas omdømme og i arbeidet med å skape gode rammevilkår for et landbruk i hele Norge og den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, sier Panengstuen.

Siw Dejligbjerg Steen tiltrer i stillingen fra 1. september.