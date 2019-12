Tines økonomidirektør får ny rolle

Styret i MP Pensjon besluttet onsdag at Jørn Spakrud blir ny administrerende direktør fra 1. januar 2021, står det i en børsmelding torsdag.

MP Pensjon forvalter pensjonsordningen for TINEs, og TINEs datterselskapers, ansatte og pensjonister.

Spakrud har vært økonomidirektør i Tine siden 2008 og styreleder i MP Pensjon siden 2011.

Lars Martin Lunde er sittende administrerende direktør i MP Pensjon og vil fortsette i denne stillingen ut 2020. Lunde har selv ønsket avløsning som daglig leder og vil fortsette i andre roller i MP Pensjon etter at Spakrud overtar sjefsstolen i 2021.

Spakrud og Lunde har samarbeidet godt om utviklingen av MP Pensjon og blitt enige om en kontrollert overgangsperiode for både TINE og MP Pensjon.

– Jeg er meget tilfreds med måten MP pensjon er driftet og utviklet på, og er glad for at vi har funnet en god løsning der vi også sikrer økt kapasitet til å videreutvikle selskapet og dets produkter fremover. Jørn Spakrud har vært en betydelig bidragsyter til den sterke resultatutviklingen TINE har opplevd siden han startet. Nå er vi sikret tilgang til både Lars Martin og Jørns fartstid og kompetanse fremover, noe som er veldig bra både for TINE og MP Pensjon, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland.