Tine vil legge ned produksjonen på Sem

I rapporten anbefales det at lagerdrift og distribusjon på Tine Meieriet Sem i Tønsberg fortsetter, men at produksjonen legges ned. Rapporten sendes på høring før endelig vedtak.

Dette skriver Tine på sin medlemsside.

Plukking fortsetter på Sem

De foreslåtte endringene betyr at produktene som i dag produserer på Sem, hovedsakelig melk og fløte, vil bli produsert på Tine Meieriet Oslo og kjørt til Sem.

Tine presiserer at plukking av varer til kundene fortsatt vil skje på Sem, det samme med distribusjonen til butikker og andre kunder.

– Jeg har stor forståelse for at de og deres familier nå kjenner på en usikker framtid. Jeg har også forståelse for at den usikkerheten det har vært rundt anlegget på Sem har vært krevende for alle medarbeiderne der, sier konserndirektør Per Ivar Berg til Tines medlemsside.

Skal spare én milliard kroner

Nationen har tidligere skrevet om at Tine vurderer å legge ned tre meierier, deriblant Sem.

Tine gikk i fjor høst ut og sa at de skal spare én milliard kroner og kutte 400 årsverk, som tilsvarer rundt 10 prosent av de ansatte, i løpet av 2021.

Store volumer har forsvunnet fra Tines produksjon de siste årene. Konkurransen fra norske produsenter har blitt større, og importen har økt. Samtidig har melkekonsumet vært synkende.

– Det har resultert i at vi har betydelig overkapasitet i industrien med tilhørende høye kostnader, sier Berg.

Etter høringen vil saken komme tilbake til styret for endelig behandling, mest sannsynlig tidlig i desember, opplyser Tine.