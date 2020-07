Dermed skal samvirkeselskapet, som er eid av over 10.000 melkeprodusenter, levere sine meieriprodukter til over 200 sykehus over hele Norge de neste årene. Kontrakten er blant de største innen næringsmidler i offentlig sektor.

– Denne avtalen er viktig for Tine på grunn av det store volumet den representerer, i tillegg til omfanget av kunder. Her sikrer vi oss en stor og viktig arena hvor vi er synlig hos forbruker, sier Terje Døsrønningen, konserndirektør i Tine Partner i en pressemelding.

Skal levere juice

– Vi er helt avhengig av å selge mer melk i tiden som kommer, og volumene fra denne avtalen er med på å bidra til dette, sier Døsrønningen.

Tine vant også anbudet om å levere sine produkter innen kategorien «Fersk Juice og Konsentrat», som tidligere ble levert av Asko. Avtalens varighet er på inntil fire år.

Ifølge Tine var vektingen i konkurransen delt mellom 60 prosent pris og 40 prosent kvalitet.

Vil sikre vekst

Med denne anbudsseieren videreføres samarbeidet mellom Tine og sykehusene i Norge. Avtalen skal gjelde fra 1. oktober 2020. Døsrønningen understreker at avtalen sikrer vekst i Tine og åpner opp for å skape nye innovasjoner sammen med Sykehusinnkjøp, innkjøpstjenesten for spesialisthelsetjenesten.

Sykehusinnkjøp er eid av Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver.

– Samtidig må vi bli enda bedre på etterspurte forpakninger, størrelser, optimal smak og konsistens. Vi har fått best score på næringsinnhold som også er veldig viktig, sier Terje Døsrønningen.