Tine skal ta opp kampen mot importert hvitmuggost - bygger ut på Dovre

Selskapet skal bruke 50 millioner kroner på å øke produksjonskapasiteten til det dobbelte på fabrikken på Dovre og sikre arbeidsplasser.

Per i dag er 90 prosent av den hvite muggosten i dagligvaremarkedet importert. Det er dette Tine nå vil kjempe mot, skriver de i en pressemelding.

"Spesialoster er i vekst og forbrukerinnsikt tyder på at norske forbrukere vil sette pris på norskprodusert hvitmuggost basert på norsk melk. Tine og Ostecompagniet tror at det er et stort potensial for vekst", skriver de.

Importerte 1.900 tonn

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet importerte Norge i 2018 (seneste år med statistikk) 1.900 tonn med hvitmuggost. Ost er det meieriproduktet Norge importere mest av.

Ifølge tall fra Melk.no spiste nordmenn i snitt 120 gram muggost hver i fjor.

All hvit muggost produsert av Tine foregår på Dovre, og selges gjennom Ostecompagniet.

– Med under 10 prosent av markedet er det store muligheter for å ta opp konkurransen i det norske markedet basert på lokalprodusert kvalitetsmelk. Vi har en klar ambisjon om vekst som vil være lønnsomt for norske melkeprodusenter. Jeg syns også det er hyggelig at det styrker lokale arbeidsplasser, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine.

Nytt merke

Osten skal også omprofileres med det nye merket "Dovre Ysteri".

– Med den endringen forteller vi tydeligere at vår kvalitetsost er lokalt produsert, er kortreist og er produsert på norsk melk. Merkevaren Selbu Blå er tydelig på opprinnelse og det opplever vi at forbrukerne setter pris på. Vi tror det samme vil skje med hvitmuggosten. Forbrukerne er opptatt av norsk, lokalt og kortreist, sier Nina Jutkvam Nørve, administrerende direktør i Ostecompagniet AS.

Ifølge Tine vil dette også føre til at mer lokalprodusert melk vil bli brukt.