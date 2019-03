Tine og Orkla satser på norsk cheddar

Initiativet er et samarbeid sammen med Orkla, som vil bruke norsk cheddar på sine pizzaer.

– Norske råvarer er viktig for oss, og vi er selvsagt fornøyde med å nå få norskprodusert cheddar til pizzaene våre. Vi er svært glade for at Tine bestemte seg for å starte opp produksjon, og vi tror dette blir tatt godt imot også hos forbrukerne, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge i en pressemelding.

Utvidelsen betyr at det vil bli skapt åtte nye arbeidsplasser ved meieriet i Verdal. Prøveproduksjonen starter på sensommeren eller tidlig på høsten.

Tine mener potensialet for cheddar i Norge kan være opp mot 3000 tonn om noen år.

– Vi tror det er et stort potensial, og jeg er glad for at Orkla er først ute og ønsker å satse på norsk cheddar fra Tine. Jeg tror denne osten vil være interessant for flere kunder innen både storhusholdning, industri, dagligvare og KBS. Særlig positivt er det at vi får anvendt mer norsk melk, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland.