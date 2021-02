Tine med rekordresultat og rekordutbetaling til eierne

Totalt økte Tines resultat med 803 millioner fra 2019 til 2020, skriver selskapet i et innlegg. Samtidig melder også melkesamvirket at hver melkebonde får etterbetalt 76 øre for hver liter melk de leverte i fjor. Det betyr at de 11.406 eiere i snitt får 94.950 kroner hver i etterbetaling.

– Aldri før har vi levert så gode tall, og timingen kunne knapt vært bedre. 1 083 millioner kroner går nå rett tilbake til melkeprodusenter over hele landet som har store investeringsbehov på gårdene sine for å blant annet fortsette å innfri på kravene til dyrevelferd og bærekraft, skriver Tines konsernsjef Gunnar Hovland i meldingen.

Fakta Tines årsresultat 2020 i millioner (2019 i parantes) Driftsinntekter: 24.715 (23.812) Driftsresultat: 1992 (1189) Resultat før skatt: 1935 (1103) Årsresultat: 1772 (980)

Økt dagligvaresalg

Totalt endre driftsresultatet til Tine på 1992 millioner, hvor av 1786 millioner kom fra norske meierier. Dette er en kraftig økning fra i fjor. Mye skyldes økt salgt i dagligvarehandelen som følge av koronapandemien.

Faste meieriprodukter som oster stod for størsteparten av intekene, fulgt av flytende meieriprodukter som melk, og iskrem, desserter og ferdigmat.

Totalt hadde Tine driftsinntekter på 24.715 millioner i fjor. Totalt endte resultatet etter skatt på 1772 millioner.

Blant punktene som dro opp driftsresultatet i 2020 var salg av eiendom i Bergen, mens 2019 resultatet ble påvrirket av engangskostnader til nytt hovedkontor og omstillingskostnader.

Økte på ost, smør og fløte

Ifølge Hovland hadde Tine vekst på ost, smør, crème fraîche og fløte, mens de tapte terreng på blant annet yoghurt og melk.

– Summen er altså en rekke gleder og noen kjente bekymringer. Men vi har levert, forbedret og lært på en utrolig god måte gjennom hele fjoråret, noe som er grunnen til at jeg ser på 2020-resultatet som et godt fundament for framtida. Vi er rett og slett bedre rustet til å møte utfordringene våre nå, enn vi var for et år siden, skriver Hovland.