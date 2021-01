Tine-styret besluttet i 2020 å se på Tines meierier på Sem i Vestfold og Alta og Tana i Finnmark. I høst ble det besluttet å videreføre driften på Sem. Onsdag ble det også besluttet at de to meierene i Finnmark vil bli stående.

– Erfaringer fra strukturutredningen på Sem viser at reduserte produksjonskostnader raskt «spises opp» av økte logistikk-kostnader. Driften i Nord-Norge kjennetegnes av lange transportavstander og høye transportkostnader. Et strukturprosjekt er svært ressurskrevende, og med så begrenset potensiale antas effekten å være større ved andre forbedringsprosjekter, sier konserndirektør Per Ivar Berg i Tine i en melding til sine medlemmer.

I stedet for å avvikle driften vil Tine i stedet sette i gang et forbedringsprosjekter for kostnadseffektivisering ved meieriene i Alta og Tana, men innenfor dagens struktur.

Annonse

Nationen skrev tidligere i januar at Tine har lagt ned 96 meierier siden 1990. Styreleder i Tine Marit Haugen sa den gang at tilskudd til Tines konkurrenter gjør det tyngre å ivareta selskapets samfunnsoppgave.

– Tine må bygge konkurranse og lete etter kostnadsreduksjoner, men Tine har et samfunnsansvar knyttet til melk i hele landet, som vi mer enn gjerne vil ha. Vi ser at det blir tyngre og tyngre for Tine å bære det ansvaret på grunn de konkurransepolitiske virkemidlene.

Les også: Tine har lagt ned 96 meierier på tre tiår

I 2019 skrev Nationen at Tine innen 2021 er over vil måtte kutte totalt 400 årsver og redusere kostnadene med 1 milliard. Bakgrunnen for kuttene er bortfallet av Jarlsberg-eksporten og nedgang i forbruket av meierivarer.